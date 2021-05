Umweltfreundlich unterwegs zu sein, ist in den derzeitigen Corona-Zeiten nicht gerade einfach. Dass das eigene Benzin- oder Dieselauto hier ausscheidet, versteht sich von selbst. Sonst bleibt für kürzere Strecken natürlich in erster Linie das Fahrrad. Doch angesichts des eher dürftigen Wetters in den vergangenen Wochen, macht das auch so recht keinen Spaß. Bleiben noch Bus und Bahn.