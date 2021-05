Über eine Miniaturbrücke schnauft eine alte Dampflok durch die Landschaft, am Hauptbahnhof fährt der ICE ein, und etwas weiter hinten – zwischen etlichen Miniaturhäusern, Bäumen und Bergen – setzt sich der Talent-Zug in Bewegung. Der Raum in Dieter Rös‘ Keller gleicht einem Mikrokosmos. Eine detailverliebte nachmodellierte Welt, in der er auch einige bedeutende Stationen eingebaut hat, die seinen Lebensweg ausmachen. Die Märklin-Eisenbahn begleitet Dieter Rös schon sein Leben lang.