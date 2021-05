Sehnsucht nach Normalität macht sich in uns allen breit – und die Frage, ob ein kleiner Urlaub in diesem Sommer möglich sein wird? Mit einem Tapetenwechsel könnte sich die doch so nötige Erholung einstellen, aber was ist erlaubt, was möglich und – vor allem – was lässt sich in diesen verrückten Zeiten mit dem eigenen Gewissen vereinbaren? Urlaub in einer Ferienwohnung auf dem Bauernhof, mitten in der Natur, nur umgeben von Tieren und blühenden Rapsfeldern – ein Sehnsuchtsort schlechthin. Der zum Greifen nah liegt. Touristische Übernachtungen sind ab sofort in Regionen mit einer Inzidenz von 100 wieder möglich.