Die ersten spontanen touristischen Übernachtungen haben schon am Wochenende in der Steverstadt stattgefunden, denn viele Gäste haben sich so über diese neue Möglichkeit gefreut, dass sie sofort dabei sein wollten – so zumindest bei Mutter Siepe im Rosendorf. „Wir hatten am Samstag schon zwei Fahrradtouristen, die bei uns übernachtet haben“, sagt Christine Siepe, die froh ist, dass sie wieder für Touristen öffnen kann, obwohl die Bestimmungen zum Teil in der Handhabung sehr schwierig seien. Genau aus diesem Grund wartet auch Burkhard Raestrup vom Hotel Zum Steverstrand ab.