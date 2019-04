Mit Nottulns Stimmen unter die ersten Drei

Die ersten 500 Euro haben Seraph Exner und Tim Hemmerling schon mal sicher. Und jetzt geht es um mehr. Die beiden Neuntklässler der Liebfrauenschule, die unter den Namen Raphes und T-Hey Rapmusik machen, haben am bundesweiten Schüler-Song-Contest „Raise Your Voice“ teilgenommen und sind mit ihrem gleichnamigen Stück unter die Top Ten aller eingesandten Beiträge gekommen. Die Schüler haben sich dazu mit dem Thema Kinderrechte auseinandergesetzt und ihre Ideen und ihre Meinung dazu musikalisch umgesetzt.

Die Jury, zu der neben Vertretern des Deutschen Kinderschutzbundes und der Roland Rechtschutzversicherung, die den Wettbewerb ausgelobt haben, auch Future-R&B-Sänger Ado Kojo sowie Felix und Till Neumann von „Zweierpasch“ gehörten, war von dem Song der Liebfrauenschüler angetan und wählte ihn unter die besten zehn Titel, deren Reihenfolge jetzt mit Hilfe eines Online-Votings festgelegt wird.

Das Stück, das beim Voting auf der Homepage www.raise-your-voice.de die meisten Klicks bekommt, beschert der siegreichen Schule ein Highlight: einen Workshop mit anschließendem Live-Konzert mit Ado Kojo. Außerdem bekommt der Gewinner eine Musikausrüstung im Wert von 3000 Euro und eine Bluetooth-Box für jeden der teilnehmenden Schüler. Die Beiträge, die sich die Plätze zwei und drei sichern, werden mit je 1000 Euro und einem neuen Tablet für die Schule belohnt. Die Plätze vier bis zehn bekommen je 500 Euro – die haben Raphes und T-Hey also auf jeden Fall schon mal für die Liebfrauenschule gewonnen. „Aber unter die Top Drei zu kommen, das wäre schon super“, hoffen die Beiden auf Unterstützung aus Nottuln – nicht nur aus ihrer Schule.

Noch bis zum 20. Mai kann man sich alle Songs auf der Homepage anhören und für einen der zehn besten voten. Also: für die Liebfrauenschule – ist ja wohl Ehrensache! Täglich darf einmal gevotet werden.

Ihren Song haben Raphes und T-Hey mit Schulsozialarbeiter Johannes Jötten zusammen erarbeitet und eingespielt. Und das in Windeseile. „Ich habe die Ausschreibung in den Osterferien bekommen, und danach hatten wir nur noch ein paar Tage Zeit bis zum Einsendeschluss“, erzählt Jötten. Nach den Ferien hat er sich sofort mit den beiden Schülern kurzgeschlossen. Und in ein paar intensiven Stunden wurde der Song erarbeitet. „Das konnte nur deshalb funktionieren, weil die Beiden schon große Erfahrung haben, schnell und mit qualitativ guten Ergebnissen arbeiten können.“

Seit dem fünften Schuljahr befassen sich Raphes (15) und T-Hey (16) mit Rapsongs. Immer wieder haben sie seitdem bei Schulveranstaltungen ihr Können unter Beweis gestellt. Rapmusik, das sei manchmal Spaß, aber manchmal auch mit einer Botschaft verbunden, erklärt Johannes Jötten. So wie bei dem Song der Liebfrauenschüler: „Warum Kinderrechte wichtig sind? – Weil sie richtig sind!“