Auf vielen Wegen gegen die Sucht

Zum wiederholten Male bot die Liebfrauenschule Nottuln ihren Schülerinnen und Schülern gestern einen Projekttag unter dem Titel „Sucht – Sehnsucht“ an. Für alle Achtklässler las Hermann Wenning aus seinem Buch „Lauf zurück ins Leben“. Er beschreibt darin seinen Werdegang als Drogenabhängiger, der ihn ins Gefängnis brachte und ihn viel Kraft kostete, wieder clean zu werden. Mit Hilfe des Laufsports gelang es ihm, die Krise zu überwinden.

Nach diesem spannenden Abstecher in die grausame Welt des Abhängigseins teilten sich die Klassen in einzelne Workshops mit Spezialisten auf. Zum Thema „Alkoholiker? – Ich doch nicht!“ informierte Lehrerin Sabine Zabel die Jugendlichen. Mohamed Ceyan, Trainer für Gewaltprävention, hatte seinen Workshop mit dem Slogan „Box dich frei“ übertitelt. Schulseelsorgerin Mechthild Rensing wiederum legte ihrer Gruppe „Oasen und Räume“ offen, die „gut tun“. Wie gemeinsames und gesundes Essen helfen kann, lehrte Hauswirtschaftsreferendarin Laura Bovenkerk in der Küche. Schulsozialarbeiter und Medienpädagoge Johannes Jötten warnte mit Tipps vor dem „Verlorensein im Dschungel der sozialen Netzwerke“.

Im Jugendzentrum am Niederstockumer Weg eröffnete Annette Mielke vom Verein Treffpunkt Jugendarbeit gemeinsam mit Petra Nachbar und Dr. Gerd Pohl von der Fachstelle für Suchtprävention des Caritasverbandes Wege zum Thema „Abfeiern ohne Risiko – Geht das?“.

Für die Jahrgangsstufen neun und zehn waren in diesem Jahr zusätzlich Andreas Nitz vom Kommissariat Vorbeugung der Polizei Coesfeld und AWO-Mitarbeiterin Lioba Krüger vom Arbeitskreis für Sucht- und Abhängigkeitskranke im Kreis Coesfeld gekommen, um die Jugendlichen darüber zu informieren, wie man Suchtpro­bleme erkennt und wie man sich richtig dazu verhält.

Wie wichtig das Thema Sucht ist, betonte Andreas Nitz im Gespräch mit unserer Zeitung: „Ich kenne keine Schule, die damit keine Probleme hat.“

In der Liebfrauenschule ist man seit Jahren bemüht, das Problem schon an der Wurzel zu bekämpfen, berichtet Christiane Schabos, stellvertretende Schulleiterin. Gerade deshalb stehen neben Schulsozialarbeiter Johannes Jötten, Schulseelsorgerin Mechthild Rensing und Konflikttrainerin Sabine Zabel mit Ricarda Koschick, Michael Nieborg und Philipp Roberg noch drei weitere Pädagogen für jederzeitige Beratung und Hilfe bereit.

Und für alle Eltern macht die Schule das Angebot, sich im Rahmen eines Elternabends vom Kommissariat „Vorbeugung“ und dem Arbeitskreis „Sucht“ informieren zu lassen.