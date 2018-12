„Segen bringen – Segen sein, wir gehören zusammen in Peru und weltweit“ – so lautet das Motto der Sternsingeraktion 2019 in Havixbeck und Hohenholte. Das Organisationsteam lädt alle Mädchen und Jungen ein, an der weltweit größten Aktion von Kindern für Kinder teilzunehmen, den Segen zu den Menschen in der ganzen Gemeinde zu bringen und Spenden für Kinder zu sammeln, denen es nicht gut geht. Schwerpunktland ist Peru.

Bei den Vorbereitungstreffen am Freitag (21. Dezember) um 17 Uhr im Pfarrheim in Hohenholte und am 28. Dezember (Freitag) um 10.30 Uhr in Havixbeck im Torhaus möchten die Organisatoren wieder möglichst viele Gruppen bilden, damit auch viele Gemeindemitglieder besucht werden können.

„Die Kinder können schon als Gruppe kommen, aber auch gerne einzeln. Manchmal ergeben sich aus den zu bildenden Gruppen jahrelange Sternsinger-Freundschaften“, heißt es in der Ankündigung. Wer beim Vorbereitungstreffen nicht dabei sein kann oder Fragen hat, kann sich in Hohenholte an Nicole Lefert, ✆ 0 25 07/ 13 54, oder in Havixbeck an Michael Lülf, ✆ 0 25 07/ 42 65, wenden.

Die Aktionstage sind in Havixbeck der 4. und 5. Januar (Montag und Dienstag), in Hohenholte der 5. Januar (Dienstag). „Ende Januar wird es dann wieder eine Dankeschönfahrt für alle Sternsinger geben“, freut sich das Orga-Team auf viele Königinnen und Könige.

Übrigens: Einige Obermessdiener werden die Kinder am morgigen Dienstag (18. Dezember) in der Baumberge-Grundschule besuchen, um noch einmal persönlich für die Aktion zu werben und Anmeldezettel zu verteilen.