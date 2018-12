Verlässlichkeit und Kompetenz

„Wer es schafft, 34 Jahre einem Unternehmen erfolgreich zu dienen, muss mit seinen Entscheidungen richtig gelegen haben“, war Werner Böhnke, ehemaliges Vorstandsmitglied der WGZ Bank, überzeugt. Gemeint hat er damit das Vorstandsmitglied der Volksbank Nottuln, Herbert Lohmann, der am Freitagabend nach 34 Jahren in dem Nottulner Geldinstitut und insgesamt 47 Arbeitsjahren offiziell in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Zahlreiche Gäste hatten sich dazu im Bürgerzentrum in Appelhülsen eingefunden. Darunter nicht nur Kollegen und Mitarbeiter der Volksbank Nottuln sowie benachbarter Geldinstitute, sondern auch Vertreter aus Gemeinde und Kirche. Aufsichtsratsvorsitzender Michael Pöppelmann begrüßte die Gäste und bekräftigte: „Es waren 34 Jahre, in denen ihr Name für Verlässlichkeit, Kompetenz und Augenmaß gestanden hat.“

Ähnlich fasste es auch Laudator Werner Böhnke zusammen. Lohmann sei sich seiner Aufgabe, Kunden erfolgreich zu machen, stets bewusst gewesen, denn: „Erfolg für den Kunden wird am Ende Erfolg für die Volksbank sein“, wusste er. Auch lobte Böhnke die Bereitschaft Lohmanns zu Veränderungen und dazu, neue Dinge in die Hand zu nehmen. So sei er unter anderem maßgeblich an den Modernisierungen und Umbauten der Volksbank in Appelhülsen und Nottuln beteiligt gewesen. „Sie haben die Bereitschaft zur Veränderung auch stets an die Mitarbeiter weitergegeben.“

Am Ende seiner Rede blieb Böhnke die Aufgabe, Herbert Lohmann mit der Goldenen Raiffeisennadel auszuzeichnen.

Volksbank-Vorstandskollege Martin Herding gab einen kleinen Rückblick auf die Tätigkeit Lohmanns in und für die Volksbank Nottuln. „Die persönliche und menschliche Art in der Zusammenarbeit hat mir stets imponiert“, bedankte er sich. Prokurist Josef Hüppe sprach aus Mitarbeitersicht und verriet den Gästen so einige lustige Interna. „Du warst ein guter Chef“, gab der Prokurist dem zukünftigen Ruheständler mit auf den Weg.

Herbert Lohmann bedankte sich bei den Gästen, vor allem aber bei seiner Ehefrau Marlies und seinen Kindern und Enkeln für die Unterstützung, die er über viele Jahre erhalten habe. „Oberste Priorität hatte bis jetzt die Bank. Das wird sich jetzt ändern“, verkündete er mit einem Augenzwinkern.