Neuer Raum „superschön“

„Wir wissen es zu schätzen, in so einem schönen Raum zu arbeiten“, betonte am Freitagnachmittag Andrea Peper-Kewitz. „Es ist schon etwas Besonderes“, unterstrich die Kindergartenleiterin. Der ursprünglich als Bewegungsraum des St.-Bonifatius-Kindergartens Schapdetten geplante und nun als vierter Gruppenraum fertig gestellte Anbau ist am Freitag im Rahmen eines stimmungsvollen Adventsmarkts von Pfarrdechant Norbert Caßens eingesegnet worden.

Nottulns Beigeordnete Doris Block hatte es sich nicht nehmen lassen, dabei zu sein, und Peper-Kewitz dankte ihr und der Gemeinde für die Umsetzung. Ebenso dankte sie der Zentralrendantur Münster, die mit finanziellen Mitteln geholfen habe, auch Extrawünsche zu erfüllen. „Und natürlich danke ich allen Helfern, Eltern, Unterstützern und Erzieherinnen, die dazu beigetragen haben, dass wir uns hier in Schapdetten weiter entwickeln können“, betonte Peper-Kewitz.“

Der neue Raum sei „superschön“ geworden, fand Doris Block und dankte ihrerseits der Zentralrendantur und der Gemeinde St. Martin als Trägerin.

Pfarrdechant Norbert Caßens erinnerte sich an seinen Start in Nottuln vor neun Jahren. Damals habe man sich um das Bestehen des Schapdettener Kindergarten gesorgt, der gerade zwei Kindergruppen zu betreuen hatte. Wer hätte das gedacht, dass wieder so viele Kinder angemeldet sind, dass vier Gruppen gefüllt werden, Tendenz steigend, freute er sich. Dafür den notwendigen Raum zur Verfügung zu stellen, gehe nur Hand in Hand. Caßens zollte Erzieherinnen, Elternrat und Eltern, „die Hand angelegt haben“, einen großen Dank.

Zur Einsegnung nahm Doris Block auch die hölzerne Königin, die im Rahmen des Projektes „Königswege“ im St.-Bonifatius-Kindergarten zu Gast war, mit in den neuen Raum. Beim Spielen mit einem kleinen Mädchen sei der Königin am Morgen ein kleiner Unfall passiert, wusste Caßens. „Sie ist von ihrem Sockel gefallen.“ Allen Anwesenden sei bestimmt schon ein ähnliches Missgeschick passiert, war er sich sicher und hob hervor, dass die Königin nun wieder obenauf sei.

Obenauf ist auch die Stimmung im Kindergarten.