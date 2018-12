Gemeinsam mit dem stellvertretenden Bürgermeister Karl Hauk-Zumbülte und dem Ausstellungskurator Ulli Messing eröffnete Claudia Schölling am Samstag ihre Ausstellung im ersten Stock des Rathauses. Unter dem Titel „Zu wahr, um schön zu sein“ präsentiert sie dort im Rahmen der Reihe „Kunst im Rathaus“ acht Bilder. Der Titel, so die gebürtige Appelhülsenerin, beschreibe ihre Kunst. Diese sei zwar ästhetisch ansprechend, thematisiere aber oft Missstände in der Gesellschaft. „Und wenn man darüber nachdenkt, kann man das nicht mehr schön nennen“, meinte sie erklärend.

„Es ist gut und wichtig, dass Kunst nicht NUR schön ist. Kunst ist sehr viel mehr“, betonte auch Karl Hauk-Zumbülte. Kunst rege viele zum Nachdenken an. Im Rathaus fänden die Ausstellungen immer großen Anklang. Mitarbeiter und Besucher verweilen vor den Bilder und sehen sie sich an. Manche Nottulner kommen nur ins Rathaus, um sich die Ausstellungen anzusehen, erklärte er. Ein Grund dafür sei die Vielfalt der ausgestellten Bilder und Künstler, wofür er dem Kurator von „Kunst im Rathaus“, Ulli Messing, herzlich dankte. Denn „Zu wahr, um schön zu sein“ markiert ein doppeltes Jubiläum: Als 60. Ausstellung schließt sie gleichzeitig das zehnte volle Jahr des Kulturprojekts ab.