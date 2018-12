Schon viele gute Strukturen

An Ideen mangelt es in Nottuln offensichtlich nicht. Am Ende des zweiten Workshop-Nachmittags des Projektes „Mehr Partizipation wagen!“ blickten die Referentinnen Lisa Jacobi und Britta Möwes in der Mensa des Rupert-Neudeck-Gymnasiums auf zwei eng beschriebene Stellwände. „Da haben wir ganz schön viel voll bekommen“, stellten sie am Freitagabend anerkennend fest.

Mit dem Projekt „Mehr Partizipation wagen!” möchte der Verein „Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Selbsthilfe NRW“ die Kommunen und Kreise in Nordrhein-Westfalen ermutigen, die Rahmenbedingungen der politischen Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu verbessern. Vor Ort stoßen dabei die beiden Referentinnen Prozesse an, verstärken bereits vorhandene Strukturen und helfen Wege zu finden, damit alle Menschen gleichberechtigt am politischen Prozess teilhaben können.

„Andere Kommunen haben lange nicht so viele Strukturen“, stellten die Referenten mit Blick auf die Gemeinde Nottuln zufrieden fest.

Den ersten Workshoptag eine Woche zuvor hatte Bürgermeisterin Manuela Mahnke eröffnet. Sie wies noch einmal darauf hin, dass Nottuln für alle Bürgerinnen und Bürger barrierefrei sein müsse. Diesbezüglich sei schon viel in den vergangenen Jahren erreicht worden, aber es gebe noch Luft nach oben. So wünsche sie sich unter anderem eine noch breitere Beteiligung der Bürger bei diesem Thema. Sie selbst beteiligte sich am ersten Workshopnachmittag und ging mit den anderen Teilnehmern den Fragen nach: „Wo stehen wir? (IST) – Wo wollen wir hin? (SOLL).“

Heinz Rütering, ehrenamtlicher Teilhabebeauftragter der Gemeinde Nottuln, freute sich, dass Vertreter des Teilhabebeirates und vom Lokalen Teilhabekreis am Workshop teilnahmen. Rütering hätte sich allerdings, ebenso wie die Bürgermeisterin, mehr teilnehmende Personen aus der Politik gewünscht.

Referentin Lisa Jacobi stellte in einer Präsentation vor, was die Grundlagen für politische Partizipation von Menschen mit Behinderungen sind. Diese Informationen dienten als Anregung für die Überlegungen beim zweiten Workshoptermin am vergangenen Freitag. Es ging um die Frage: Was in Zukunft soll für die politische Beteiligung von Menschen mit Behinderungen in Nottuln erreicht werden?

Menschen mit Behinderungen seien als Expertinnen und Experten in eigener Sache ausdrücklich eingeladen, sich beim Teilhabebeirat der Gemeinde Nottuln einzubringen, unterstrich Teilhabebeauftragter Rütering zum Schluss. Die bereits in diesem offenen Gremium mitarbeitenden Aktiven wünschen sich besonders noch Menschen mit Wahrnehmungsstörungen in ihren Reihen. „Wenn Betroffene mit dabei sind, können Einschränkungen wie Seh- und Hörbehinderung auch besser bei Planungsprozessen berücksichtigt werden“, wirbt auch Ulli Messing, Vorsitzender des Teilhabebeirates, um Engagement. Das würde helfen, die am Freitag gesammelten Ideen auch für Nottuln umzusetzen.

Die Arbeitsgruppen des Teilhabebeirates beschäftigen sich mit den Themen Barrierefreiheit, Demenz, Lokaler Teilhabekreis, Öffentlichkeitsarbeit und Senioren. Der Teilhabebeauftragte ist telefonisch unter 0 25 02/9 42-1 66 (Sprechstunde jeden 1. Donnerstag von 15 bis 16 Uhr im Kaminzimmer der Alten Amtmannei) oder per E-Mail (teilhabebeauftragter@nottuln.de) zu erreichen. Ulli Messung können Interessierte telefonisch unter 0 25 02/22 30 97 oder per E-Mail an teilhabebeirat@nottuln.de kontaktieren.