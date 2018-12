Verdoppelung der Kapazität

Er sieht aus wie ein etwas zu groß geratener Bürgerbus, ist aber keiner. Die Regionalverkehr Münsterland (RVM) GmbH und die Gemeinde Nottuln haben am Montag das Fahrzeug für die neue Ortsbuslinie C 85 (Nottuln – Appelhülsen) vorgestellt, die mit dem Fahrplanwechsel am 7. Januar (Montag) ihren Betrieb aufnehmen wird.

Regulär fahrender Linienbus

Die neue Ortslinie C 85 (das C steht für City) tritt die Nachfolge der bisherigen Taxibuslinie T 85 an. Der große Vorteil für Buskunden: Sie müssen ihre Fahrt zwischen Nottuln und Appelhülsen künftig nicht mehr anmelden. Aus dem nur nach Anforderung verkehrenden Taxibus wird ein regulär fahrender Linienbus. „Und wir verdoppeln die Kapazitäten“, erläutert Hansjörg Teubner von der Gemeindeverwaltung Nottuln. Konnte der Taxibus bislang nur maximal acht Fahrgäste befördern, verfügt das neue Fahrzeug über 16 Fahrgastplätze. Michael Klüppels, Leiter des RVM-Verkehrsmanagements, ist überzeugt, dass mit der Linienumstellung weitere Fahrgastkapazitäten erschlossen werden können.

Die Umwandlung der Taxibuslinie ist ein Wunsch, den Buskunden und auch die Kommunalpolitik schon lange diskutiert haben. Nachdem die Gemeindepolitik in diesem Jahr endgültig grünes Licht für die Linienumwandlung gab (wir berichteten), wird sie nun zum 7. Januar eingeführt.

Der Bedarf ist vorhanden, ist Michael Klüppels überzeugt. Der Taxibus T 85 sei stark nachgefragt, habe einen Abrufungsgrad von 100 Prozent. Insgesamt rund 23 000 Fahrgäste werden bis Ende des Jahres den T 85 genutzt haben.

Für die Umstellung auf eine Festbedienung der Linienroute zwischen Nottuln-Rhodeplatz und Appelhülsen-Bahnhof setzt die RVM erstmals im Kreis Coesfeld ein mittelgroßes Fahrzeug ein. „Vielleicht ist das sogar ein Modell für den ländlichen Bereich“, ist Klüppels gespannt.

Bestandteil des Westfalentarifs

Zu dem neuen, größeren Fahrzeug gibt es auch einen neuen, optimierten Fahrplan. Der C 85 verkehrt montags bis freitags stündlich zwischen Nottuln und Appelhülsen bis in den Abend um 22 Uhr. Samstags ist der C 85 stündlich bis 20 Uhr unterwegs, sonntags im Zwei-Stunden-Takt bis 18 Uhr. Die Fahrzeiten sind so abgestimmt, dass am Bahnhof Appelhülsen gut auf die Züge in Richtung Essen oder Münster umgestiegen werden.

Und: Die Linie ist Bestandteil des Westfalentarifs. Bedeutet: Wer möchte, kann im Bus schon die Fahrkarte bis Recklinghausen oder Essen lösen.

„Eine schöne Verbesserung für Nottuln“, begrüßt Beigeordnete Doris Block das neue Busangebot. Allerdings zum Nulltarif ist das nicht zu haben. Bislang habe die Gemeinde für den Taxibus T 85 pro Jahr 145 000 Euro gezahlt. Für die neue Linie C 85 seien es nun 25 000 Euro mehr.