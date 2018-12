Bürger sorgen dafür, dass Wünsche in Erfüllung gehen

So viel darf verraten werden: Ein kleiner Junge kann sich an Weihnachten über ein Paar neue Fußballschuhe freuen, ein Mädchen über einen Puppenwagen. Ein anderes Kind bekommt das gewünschte Lego-Spiel, eine werdende Mutter eine Baby-Grundausstattung und eine Familie einen bunten, besonders liebevoll hergerichteten Weihnachtsteller.

Insgesamt 140 Päcken haben Nottulner in diesem Jahr wieder für Bürger gepackt, bei denen sonst weniger oder gar keine Geschenke ankommen. Zum zwölften Mal organisiert Martina Icking vom gleichnamigen Haarmode-Salon die große Weihnachtpäckchen-Aktion. Unterstützt wird sie von der Caritas der Kirchengemeinde St. Martin und dem Kreisverband Coesfeld der Schwangerschaftskonfliktberatung donum vitae, die die zu Beschenkenden auswählen.

Wunschzettel

Im Vorfeld hingen wieder Wunschzettel am Weihnachtsbaum im Salon. Ganz schnell seien die Zettel nicht nur von Kunden, sondern auch von Bürgern, die die Aktion unterstützen, mitgenommen worden. „Auf dem Wunschzettel stehen neben dem Wunsch auch Alter und Geschlecht des Beschenkten. Bei Familien sind die Anzahl und das Alter der Familienmitglieder vermerkt. Der Rest bleibt anonym“, erklärt Martina Icking. „Viele Päckchenpacker sind in jedem Jahr dabei und freuen sich darauf, endlich wieder anderen einen Herzenswunsch erfüllen zu können“, berichtet die Initiatorin der Aktion, die selbst in jedem Jahr überwältigt ist, von der Welle der Hilfsbereitschaft.

Toll verpackt

Die hübsch verpackten Geschenke werden dann in das Geschäft zurückgebracht. „Das ist in jedem Jahr immer ein richtig tolles Bild“, sagt Martina Icking. „Ich freue mich immer wieder, wenn ich sehe, wie viel Mühe sich die Päckchenpacker machen“, sagt sie angesichts der Fülle der Geschenke, die jetzt in ihrem Ladenlokal liegen. Alles ist bunt verpackt, oft wird noch eine Süßigkeit dazugelegt, manchmal auch eine Karte.

Über Nummern werden die Geschenke zugeordnet und von den Helfern rechtzeitig vor den Festtagen zu den die richtigen Adressaten gebracht. „Es macht in jedem Jahr aufs Neue richtig viel Spaß“, betont Martina Icking. Ihr gesamtes Team im Salon ziehe mit. Ihre Mitarbeiter packten ebenfalls Päckchen und nehmen auch fertige Präsente in Empfang. „Jetzt kann die Bescherung kommen.“