„Hoffnungsklänge zum dritten Advent“ – sie ertönten am Sonntag in der evangelischen Kirche „Unter dem Kreuz“ in Nottuln, denn die Posaunenchöre der Friedens-Kirchengemeinde Nottuln und der Christus-Kirchengemeinde Ahaus unter der Leitung von Nina Kuckuck und Josef Gebker hatten zum Adventskonzert eingeladen.

Die beiden gut aufeinander eingespielten Posaunenchöre boten damit ihrem Publikum in der Kirche eine schöne Einstimmung auf die Weihnachtszeit. „Wir haben einige Choräle in neuen Bearbeitungen im Programm“, erläuterte Nina Kuckuck und lud das Publikum zum Mitsingen ein, was auch eifrig genutzt wurde.

So erklangen „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ oder auch „Macht hoch die Tür“ in schöner Harmonie der Posaunen.

Zwischen den einzelnen Musikstücken gab es kleine Gedichte und Geschichten zu hören. Damit wurde das stimmungsvolle Programm abgerundet.