„Mein Traum, Bibeltexte mit Gleichgesinnten zu lesen, hat sich erfüllt“, freute sich Christina Saatkamp. Die Presbyterin der evangelischen Friedens-Kirchengemeinde Nottuln war vor nunmehr zehn Jahren die erste Lektorin in Nottuln. Inzwischen hat sie fünf Kolleginnen und Kollegen. Alle gemeinsam hielten sie am Sonntag den Gottesdienst in der evangelischen Kirche anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Lektorenkreises.

2008 besuchte Christina Saatkamp einen Lektorenkurs und danach gelang es ihr schnell, hier in der evangelischen Gemeinde Mitstreiter zu finden. Etwa alle zwei Monate, bei Bedarf auch häufiger, treffen sich neben Saatkamp noch Dr. Ekkehard Geßner, Lissy Böcker, Brigitte Determann, Klaus Bratengeyer und Ursula Brackelmann, um Bibelstellen in unterschiedlichen Übersetzungen zu suchen und auszuarbeiten. Wobei der Lektorenkreis nicht nur auf Lesungen beschränkt ist, sondern auch andere Komponenten des Gottesdienstes übernehmen kann. Am Sonntag gar gestalteten sie den gesamten Gottesdienst, in dessen Mittelpunkt das Thema „Träume“ sowie Dr. Martin Luther King standen.

Danach blieb Zeit für Lektoren, Presbyter und Gemeindemitglieder zum gemeinsamen Gespräch samt Mittagessen. Auch die zukünftige Pfarrerin Regine Vogtmann war zum Gottesdienst gekommen. „Ich bin beeindruckt, was dieser Kreis geleistet hat“, lobte sie anschließend.