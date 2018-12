Es ist der erste Tag der Weihnachtsferien. Da lässt es das Team vom Treffpunkt Jugendarbeit in Nottuln noch einmal richtig krachen. „Nottuln rockt!“ heißt es am Freitag (21. Dezember), wenn im Nottulner Jugendtreff am Niederstockumer Weg 13 das traditionelle „Weihnachtskonzert“ stattfindet. Dieses Mal lautet das Konzertmotto: „Punkrock around the Christmas-Tree“.

„Vier Bands aus der Umgebung werden dem Publikum einheizen“, berichtet das Treffpunkt-Team. Die noch sehr junge Band „Rancor“ aus Dülmen komme zwar eher aus dem „Metal“-Bereich, werde sich aber dennoch in Nottuln sicherlich sehr wohl fühlen, ist das Organisationsteam überzeugt.

Viel Bühnenerfahrung

Ebenfalls in Nottuln dabei sind die Bands „No Shelter“ und „Lasershark“ – beide aus Münster. Diese beiden Bands sind zwar noch nicht sehr lange in der aktuellen Besetzung zusammen, aber alle Musiker haben schon viel Erfahrung auf der Bühne gesammelt und beherrschen ihre Instrumente.

Die Band „Snareset“ aus Greven ist vielen Nottulnern noch bekannt. Vor Jahren sind sie im Keller des ehemaligen Nottulner Jugendtreffs aufgetreten und konnten schon damals überzeugen. „Snareset bringt seit 2007 den Mittelfinger mit Kusshand zurück auf die Bühne. Mit Songs, die nach Skateboard-Narben klingen, nach langen Nächten mit den besten Freunden und den Hochzeiten des Melodycores kalifornischer Prägung, ohne allerdings dabei die letzten 20 Jahre der Punk- und Hardcoregeschichte zu ignorieren“, verspricht das Treffpunkt-Team Musik vom Feinsten.

„Zahl’, so viel Du willst“

Der Einlass zu „Nottuln rockt!“ erfolgt ab 19 Uhr im Jugendzentrum am Niederstockumer Weg 13. Für den Eintritt gilt: „Gute Laune und zahl’, so viel Du willst.“