Gemeinsame Fahrt „auf“ Schalke

Einen interessanten und inspirierenden Tag organisierten die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses Sozialwissenschaften der Q2 des Rupert-Neudeck-Gymnasiums Nottuln für geflüchtete Menschen, die jetzt in Nottuln leben. So machte sich nun eine Gruppe von 30 Personen – Schüler, Lehrer, Flüchtlinge sowie ehrenamtliche Helfer – auf den Weg zu einer Stadionbesichtigung der Veltins-Arena „Auf Schalke“. Sie hatten sich dieses Ziel ausgesucht, weil der Fußball und besonders auch der Verein FC Schalke 04 schon in der Vergangenheit immer eine Plattform des Dialogs und Zusammenführens von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund dargestellt haben, berichtet die Schule in einer Pressemitteilung. Zudem ist die Arena mit ihren über 60 000 Plätzen eine imposante Sehenswürdigkeit.

Pressekonferenz

Dort angekommen, bekam die Gruppe im Rahmen zweier Führungen viel Wissenswertes über die Arena und über die Geschichte des Vereins erläutert, was bei allen Beteiligten auf großes Interesse stieß. Dabei ließen es sich die Nottulner nicht nehmen, anstelle des aktuellen Trainers Domenico Tedesco selbst eine Pressekonferenz zu simulieren und auch das Allerheiligste, die Mannschaftskabine der Blau-Weißen, in Augenschein zu nehmen.

Der in der Arena begonnene Dialog mit den in der Gemeinde Nottuln neu beheimateten Geflüchteten wurde mit regen Gesprächen auf der Rückfahrt und später auch im Vereinsheim von GW Nottuln beim gemeinsamen Grillen und Fußballschauen fortgesetzt. Mit Erfolg, wie die Schule betont: Die Teilnehmer lernten sich nicht nur näher kennen, sie haben auch vor, in Zukunft in Kontakt zu bleiben. Und ein geflüchteter Jugendlicher äußerte direkt den Wunsch, auch mit den Jugendlichen des Rupert-Neudeck-Gymnasiums gemeinsam Sport zu treiben.

„Integration durch Sport“

Die angehenden Abiturienten hatten die Fahrt im Rahmen des Projekts „Einwanderungsgesellschaft Deutschland“ unter dem Motto „Integration durch Sport“ organisiert. Die Umsetzung gelang dann in Kooperation zwischen dem Sportverein DJK Grün-Weiß Nottuln unter der Leitung des Vorsitzenden Josef Dirks und dem von Lehrer Werner Völlering geleiteten Leistungskurs, der sich Themen nicht nur theoretisch im Unterricht vornimmt, sondern durch zahlreiche Projekte auch außerschulisch konkret umsetzt.

Finanziell unterstützt wurde das Projekt durch die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, die sich für eine ausgeprägte demokratische Bildung vor Ort stark macht. Unter dem Namen OPENION wird so die Kooperation zwischen Schule und außerschulischen Partnern, die sich mit zeitgemäßer Demokratiebildung beschäftigen, unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Vor diesem Hintergrund fiel auch das Fazit des erlebnisreichen Projekttages einhellig aus: „Am Abend war die Begeisterung über den gelungenen Tag noch nicht verflogen. Wir werden weitere Projekte umzusetzen, denn Integration ist ein langfristiger Prozess“, sagte Robert Schwering als Mitglied des Organisationsteams. Auch Schulleiter Holger Siegler freute sich darüber, dass die Schüler die im Unterricht der Integrationsklassen angefangene Integration auch außerschulisch fortführen.