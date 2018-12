Vorweihnachtliche Lesestunde

Zur Advents- und Weihnachtszeit gehören Geschichten und Gedichte. Entweder selbst gelesen oder auch schön vorgelesen. Letzteres genossen nun Kinder und Erwachsene im Café am Stiftsplatz. Denn dort las Jugendbuchautor Rolf Heinrich Lampe aus verschiedenen Werken vor.

Die Idee dazu entstand während einer gemütlichen Kaffeerunde im Café, als man sich über Erinnerungen an die Adventszeit austauschte, eigene Kindheitserlebnisse und Erfahrungen mit Kindern und Enkelkindern schilderte. In dieser fast schon nostalgischen Stimmung kam Kathrin und Holger Klein die Idee, für Familien vorweihnachtliche Lesestunden zu organisieren. Und mit Jugendbuchautor Rolf Heinrich Lampe, der übrigens Stammgast im Café ist, war auch schnell jemand gefunden, der beim Vorlesen den Zauber der Geschichte an die Zuhörer weitergeben kann.

So versammelten sich zur Premiere der vorweihnachtlichen Lesestunden zahlreiche Kinder und Erwachsene im Café am Stiftsplatz.

Rolf Heinrich Lampe las vorweihnachtliche Geschichten für junge und ältere Zuhörer vor. „Ich freue mich immer, wenn ich vorlesen darf. Besonders Kinder sind dankbare Zuhörer“, erzählt Lampe. Bei der Auswahl der Literatur sei es ihm wichtig, nicht nur auf die allseits bekannten Werke zurückzugreifen, sondern auch weniger prominente Autoren und deren Werke vorzustellen. Isolde Heine, Willi Fährmann, Ursel Scheffler, Robert Gerhardt, Oscar Wilde und Loriot kamen diesmal zu Wort.

Erwartungsvoll warteten nicht nur Kinder, sondern auch Eltern, Großeltern und ältere Besucher auf die versprochenen Geschichten. Und sie wurden nicht enttäuscht. Oskar Braun war mit seinem Enkel Valentin gekommen, Brigitte Braun mit Enkel Jossi. Als begeisterter Leser freute sich dieser, nicht nur einen Schriftsteller hautnah zu erleben, sondern sich auch noch mit ihm unterhalten zu können. Tanja und Mischa Neugebauer waren mit Tochter Anisha gekommen. Anisha setzte sich wie andere Kinder auch auf ein Sitzkissen direkt vor Lampe. Blickkontakt garantiert. Fragen konnten direkt gestellt werden.

Lisa Langhans, Kiki und Willi Tegetmeyer und Regina Damovsky kamen „kinderlos“. Auch sie als Erwachsene genossen es, sich mal wieder Texte vorlesen zu lassen.

Für eine besinnliche Stimmung sorgte nicht nur Rolf Heinrich Lampe mit seinen Geschichten. Auch das Ambiente passte. So saß Lampe in einem gemütlichen Sessel, und den Zuhörern versüßten selbst gebackene Plätzchen, Stollen und Getränke den Nachmittag. Eine willkommene Auszeit im oft hektischen Advent.