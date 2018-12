2300 Euro – das ist die erste Bilanz bei der Weihnachtsspendenaktion der Friedensinitiative Nottuln (FI) zwei Wochen nach deren Start. In diesem Jahr bittet die FI um Geld für Jugendliche, die nach Deutschland fliehen mussten und hier die Chance für einen Neustart in ihrem Leben suchen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Spenden gehen an die Organisation „Back on Track e.V.“

Parallel zur allgemeinen Schule coachen geflüchtete Lehrerinnen und Akademikerinnen geflüchtete junge Menschen in den Fächern Mathematik, Biologie, Physik, Chemie und Englisch. Verwendet werden dabei muttersprachliche Lernmaterialien. Norbert Wienke, Geschäftsführer der FI: „Dieses zusätzliche Angebot ermöglicht, dass die Kinder und Jugendlichen entspannter lernen und bereits Erlerntes schnell wieder reaktivieren können.“ Die Spendenaktion läuft noch bis Anfang Januar weiter.

Wer mehr zu diesem Projekt erfahren möchte, auch über konkrete Aktionen, kann sich Informationen per Mail anfordern: info@fi-nottuln.de oder im Internet nachschauen.

Spenden können eingezahlt werden auf das Konto der Friedensinitiative Nottuln bei der Sparkasse Westmünsterland, IBAN: DE49 4015 4530 0082 5027 17 oder Kontonummer 8250 2717, BLZ 401 545 30, Stichwort „Back on Track“.

Spendenquittungen schickt die FI unaufgefordert zu, wenn Name und Anschrift bei der Überweisung mitgeteilt werden.