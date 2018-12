Daniel Denter ist der Stadtradeln-Star der Gemeinde Nottuln. Weil er bei der offiziellen Ehrung nicht dabei sein konnte, holte die Klimaschutzbeauftragte der Gemeinde, Petra Bunzel, diese Ehrung jetzt nach.

Daniel Denter hatte die Bürger in seinem Blog an den Erfahrungen in seiner Radelzeit teilhaben lassen. 21 Tage ohne Auto, das sollte für den passionierten Radfahrer doch kein Problem sein. Doch einmal ist er gedankenlos zu einem Freund ins Auto gestiegen, um mit ihm Pizza zu holen. Auch das ist in seinem Blog nachzulesen.

„Daraufhin haben auch wir erst einmal mit dem Klimabündnis – einem Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas, dem rund 1700 Mitglieder in 26 Ländern Europas angehören – als Ausrichter der Aktion, Rücksprache halten müssen“, erklärt Petra Bunzel mit einem Schmunzeln. Doch sei diese Autofahrt kein Ausschlusskriterium, befanden die Verantwortlichen. Es gehe letztlich um das Engagement und die Tatsache, dass Denter noch 69 Mitstreiter gefunden hat, die ebenfalls auf das Fahrrad umgestiegen sind.

Nun also durfte sich der Kfz-Mechaniker, der aus beruflichen Gründen auch gelegentlich ein Auto in die Werkstatt fahren muss, über die nachgeholte Ehrung und die Präsente vom Klimabündnis und der Gemeinde freuen.