Der Jugendbuchautor Dirk Reinhardt war am Donnerstag zu Gast in der Liebfrauenschule. Vor Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen sieben las er aus seinem Roman „Train Kids“. Eingeladen hatten ihn die Deutschlehrerinnen Katharina Henzel und Katharina Lohaus.

„Auch in unserer Schulgemeinde gibt es Flüchtlinge. Uns war es wichtig, unsere Schülerinnen und Schüler für das Schicksal solcher Menschen zu sensibilisieren,“ so Katharina Henzel. Darum geht es auch in dem vorgestellten Roman „Train Kids“.

Authentische Beschreibung

In der Geschichte bricht der 14-jährige Miguel aus Guatemala auf, um seine Mutter zu suchen. An der Grenze zu Mexiko trifft er auf andere Jugendliche. Gemeinsam erleben sie, wie hart das Leben für unerwünschte Migranten ist. Die Beschreibungen des Autors sind deshalb so lebendig und authentisch, weil er in Mexiko persönlich recherchiert hat.

Reinhardt widmet sich seit 2009 dem literarischen Schreiben. Im Juli 2012 erschien der Jugendroman „Edelweißpiraten“, 2015 der Roman „Train Kids“, aus dem er las. Er ist häufig zu Gast in Schulen. Ihm ist es wichtig, junge Menschen für die Literatur und das Lesen zu begeistern. „Das Thema stößt bei Schülern auf persönliches Interesse. Viele haben selbst einen Migrationshintergrund oder sind in ihrem Freundeskreis damit vertraut“, erfährt er oft von seinem jungen Publikum.

Viele Fragen

Die Schüler lauschten konzentriert und gespannt dem Autor. Dass er das Interesse der Mädchen und Jungen geweckt hatte, zeigten die vielen Fragen aus diesem Kreis nach der Lesung. Man wollte wissen, welche Erfahrungen er in Mexiko gemacht hatte. Auch Fragen zu den im Hintergrund gezeigten eindrucksvollen Bildern wurden gestellt.

Auf die Frage, warum er Schriftsteller geworden sei, antwortete Reinhardt überzeugend: „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.“ Einige Schülerinnen und Schüler ließen sich das Taschenbuch noch signieren – eine bleibende Erinnerung.