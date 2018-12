Wo sie anklopfen, öffnen sich die Türen. Denn die Nottulner Pfadfinder bringen in diesen Tagen etwas Besonderes mit. Seit Montag sind sie in verschiedenen Gruppen unterwegs und bringen das Friedenslicht aus Bethlehem zu den Menschen.

„Wir gehen in die Seniorenheime und andere soziale Einrichtungen, zu Firmen und in die Gemeindeverwaltung“, zählt Matthias Schiewerling vom Vorstand der Pfadfinder einige Beispiele auf.

Mit 18 Pfadfindern hatte der Pfadfinderstamm St. Martinus am Sonntag an der ökumenischen Aussendungsfeier für das Friedenslicht im Dom in Münster teilgenommen. Zuvor hatten sich die Pfadfinder im Pfarrheim Appelhülsen getroffen, um das Motto der diesjährigen Friedenslicht-Aktion zu besprechen: „Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft“.

Nikolas Kamenz, Diözesanvorsitzender der DPSG Münster, sieht ein Hoffnungszeichen: „Wenn wir mit unseren Nachbarn und anderen Ländern Freundschaft schließen und wenn sie unsere Freundschaft erwidern, werden wir nicht das Verlangen haben, gegen sie zu kämpfen. Das ist bei Weitem die beste Methode, um künftige Kriege zu verhindern und einen dauerhaften Frieden zu sichern.“

In diesem Sinne sind nun auch die Pfadfinder in der Gemeinde unterwegs. Noch bis Heiligabend (24. Dezember) werden die Pfadfinder das Friedenslicht weitergeben.

Am Heiligen Abend selbst kommen sie auch in die Gottesdienste in der St.-Martinus-Kirche. Dort wird das Friedenslicht dann später voraussichtlich im Bereich der Krippe stehen. Wer möchte, kann eine private Kerze entzünden und so das Friedenslicht zu sich nach Hause weitertragen.