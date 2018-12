Seniorenwohnprojekt gescheitert

Walburga Niemann versteckt ihre Gefühle nicht. „Es ist eine Riesenenttäuschung“, seufzt die Vorsitzende des Bürgervereins „Schapdettener für Schapdetten“ im WN-Gespräch. Denn am Donnerstagnachmittag wurde es offiziell: „Nach einem Jahr intensiver Arbeit an der Konzeption, baulich und inhaltlich, nach unzähligen Gesprächen und Verhandlungen ist das Seniorenwohnprojekt Landhaus Schapdetten, so wie wir es uns für Schapdetten gewünscht und in der letzten Bürgerversammlung vorgestellt haben, leider gescheitert.“

Der Grundstückseigentümer habe Dr. Dietmar Thönnes darüber informiert, dass es einen neuen, sehr ernsthaften Investor für das Grundstück gebe. Deshalb stünde das Grundstück nicht mehr zur Verfügung, schildert Walburga Niemann. „Unser Projekt hat zu lange gedauert.“

Als Konsequenz haben die bisherigen Investoren Thomas Mühlenbein und Julius Thume ihren Rückzug mitgeteilt. Beide haben in einer Abschiedsmail noch einmal ihre Beweggründe erläutert. Darin heißt es: „Die Idee eines Wohn- und Pflegequartiers in Schapdetten war das Produkt gemeinsamer Überlegungen und war daher nicht vorrangig als Geschäftsidee, sondern als Sozialraumplanung für das Dorf angelegt. Der Benefit war daher sowohl betriebswirtschaftlich als auch gesellschaftlich erdacht, und uns ist mittlerweile klar geworden, dass nicht alle gesellschaftlichen Gruppen gleichermaßen hieran mitwirken konnten, aus den unterschiedlichsten Gründen. Wir haben jedoch stets versucht, sie alle mit einzubeziehen, und, wie bereits bemerkt wurde: Zeit war genug. Aus diesem Grund – wir waren und sind nicht auf der Suche nach einer Pflegeeinrichtung als Renditeobjekt – wird es von unserer Seite auch bis auf Weiteres kein ähnliches Vorhaben geben.“

Was der neue Investor im Detail plant, ist dem Bürgerverein nicht bekannt. Einerseits könne man froh sein, dass die marode Bausub­stanz des ehemaligen Gasthofes entfernt und durch einen neuen Baukörper ersetzt wird. Andererseits müsse man zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass ein Investor hier barrierefreie Wohnungen errichtet – nicht mehr und nicht weniger. Der Schapdettener Bürgerverein ist in Sorge: Denn wenn jetzt auch noch eine Konkurrenzsituation durch einen rein altengerechten Wohnungsbau entstehe, dann werde kaum ein Betreiber mehr ein kleines Pflegewohnprojekt mit wenigen Plätzen, wie es für Schapdetten angemessen wäre, auskömmlich quer finanzieren können. Walburga Niemann: „Die Enttäuschung wiegt schwer und nur ein kleines Weihnachtswunder könnte wohl noch helfen.“

Wie es weitergehen wird, ist im Moment ungewiss. „Es ist uns aber wichtig, Dr. Dietmar Thönnes einen großen Dank auszusprechen“, betont Niemann. Er habe mit seinem ansteckenden Idealismus, seiner Überzeugungskraft und seiner Zuneigung zu Schapdetten dieses Projekt von Anfang an begleitet und gefördert. Dank sagt der Bürgerverein aber auch den Investoren sowie nicht zuletzt den Schapdettenern, die durch ihr Interesse gezeigt hätten, dass sie das Projekt mehrheitlich unterstützen.

Auch wenn die Enttäuschung groß ist, am Ziel, Schapdetten für alle Generationen attraktiv zu machen, hält der Bürgerverein fest. Es müsse für Pflegebedürftige, die nicht mehr zu Hause leben können, der Verbleib und die Betreuung in Schapdetten möglich sein, betont Walburga Niemann.

Der Appell der Bürgervereins-Vorsitzenden: „Dies ist der Wunsch auch an die Vertreterinnen und Vertreter der Politik und der Kirchengemeinde. Helft uns bitte in dieser Sache, ohne zu viele Vorbehalte und vor allem unbürokratisch!“