Die Schüler der „Kleinen Blockflötenschule“ unter der Leitung von Anja Höning gestalteten jetzt ein stimmungsvolles Konzert im Forum des Gymnasiums. 26 Schüler präsentierten ein umfangreiches Musikpaket mit vielen verschiedenen Stücken aus Pop, Klassik, Folk und Weihnachtsliedern, berichtet die Blockflötenschule. Es wurde nicht nur auf der Blockflöte musiziert, sondern acht Schülerinnen und Schüler präsentierten ihre Stücke auch auf der Altflöte.

„Alle Jahre wieder“

Höhepunkte des Konzerts waren ,Sound of silence‘ gespielt von Alexander, ,Hey, brother‘ vorgetragen von Frida und ,Hello‘ gespielt von Lea sowie ,Mama Mia“, ein Song von ABBA, den Leni und Sina zu Gehör brachten. Es wurden noch einige andere schöne Pop-Stücke gespielt. Auch Lieder aus der Irischen Musik waren zu hören. Zudem erklangen klassische Weihnachtslieder wie „Maria durch ein’ Dornwald ging“, „Tochter Zion“ und „Kommt ein Schiff geladen.“ Die Musikschüler stimmten zudem Lieder wie „O Tannenbaum“, „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer”, „Stern über Bethlehem“, „Last Christmas“ und „In der Weihnachtbäckerei“ an und begeisterten damit das Publikum. Zum Schluss spielten alle zusammen „Alle Jahre wieder” und forderten das Publikum zum Mitsingen auf. „Nach über zwei Stunden mit schöner Musik, Plätzchen und Kerzenschein“, so Anja Höning, „war das schöne Konzert zu Ende.“