Zum Fest kommt etwas Besonderes auf den Tisch

Zu Weihnachten darf es durchaus auch einmal etwas luxuriöser sein. „Die Erdbeeren sehen toll aus, schmecken die auch?“, fragt einen Kundin am Obst- und Gemüsestand von Thomas Müller auf dem Wochenmarkt. Er lässt sie von den roten Früchten aus dem Treibhaus probieren. „Wenn das meine Mutter noch miterlebt hätte“, sagt die Seniorin, „sie hätte mir verboten, Erdbeeren zu Weihnachten zu kaufen.“ Das sei auch irgendwie richtig. „Aber sie schmecken köstlich, und ich gönne mir jetzt einfach ein Schälchen“, erklärt sie verschmitzt.

Kunde ist König

„Auch Spargel wird zu den Festtagen nachgefragt“, berichtet Thomas Sommer. Der kommt aus Peru. Ökologisch sicher nicht unumstritten, aber der Kunde ist eben König.

Bei einigen Nottulnern kommt zu Weihnachten Fisch auf den Tisch. „Der klassische Karpfen wird kaum noch nachgefragt“, erklärt Alexandra von Arx vom Fischhaus Kittner. Nur bei polnischen Mitbürgern sei dieser Fisch immer noch sehr beliebt. „Die Deutschen bevorzugen Lachs, Kabeljau oder Seezunge“, hat die Fischfachverkäuferin eindeutige Unterschiede bei den Vorlieben ihrer Kunden festgestellt.

„ 95 Prozent unserer Kunden haben ihr Fleisch bei uns rechtzeitig vorbestellt. 95 Prozent unserer Kunden haben ihr Fleisch bei uns rechtzeitig vorbestellt. " Maria Büning

Wenn nicht Fisch zu den traditionellen Gerichten zum Weihnachtsfest gehört, greifen die Nottulner auch zu Gans oder Ente, erklärt Maria Büning, die an ihrem Stand Biofleisch aus der Region anbietet. Mit einem Braten im Ofen ist der Küchenchef in der Familie doch recht lange beschäftigt. Soll es schneller gehen, greifen einige zu Rinder- oder Schweinefilet, berichtet Büning. Sie empfiehlt Fleisch von ihren glücklich gelebten bunten Bentheimer Schweinen. „95 Prozent unserer Kunden haben ihr Fleisch bei uns rechtzeitig vorbestellt“, erklärt Maria Büning.

Langstielige Amaryllis

Ein weiteres beliebtes Weihnachtsessen ist Raclette. „Der Käse geht in diesen Tagen richtig gut“, versichert Rita Heilen am Käsestand. Davon muss sie vor Festtagen immer ein wenig mehr in ihrem Verkaufswagen mitbringen.

Damit auch der Tisch adventlich dekoriert wird, hat Blumenhändler Nick Vermeere langstielige Amaryllis im Angebot. „Die sind zum Fest sehr gefragt“, sagt der Experte. Außerdem verkauft er derzeit recht viele Kiefernzweige, die ebenfalls für weihnachtliches Ambiente in der guten Stube sorgen sollen.