Auftritte gehören dazu

Appelhülsen -

Rund 80 Kinder und Jugendliche gehören derzeit den vier Tanzsportgruppen des SV Arminia Appelhülsen an. Betreut werden die Gruppen von einem engagierten Trainer­innenteam mit Bianca Handrup an der Spitze. Viele Appelhülsener kennen die Tanzgruppen auch von Auftritten bei Festen im Ort, zum Beispiel beim Kolping-Karneval, beim Maibaumaufstellen oder beim Erntedankfest. „Diese Auftritte gehören für uns einfach dazu“, betont Bianca Handrup. Schließlich sind die Tanzgruppen ein Teil von Appelhülsen. Und ein sehr erfolgreicher dazu. So haben die Gruppen „Rock‘n‘Rose“ und „Sternschnuppen“ in diesem Jahr mit großem Erfolg an den Deutschen Meisterschaften in ihrer Klasse und am DAK Dance Contest teilgenommen (wir berichteten).