„Charlotte“ wird ein Jahr alt

Im Hause Pöppelmann ist das unbeschwerte Lachen wieder zurückgekehrt. Dank eines Ereignisses, das wie ein Weihnachtswunder anmutet. Genau am Heiligen Abend vor einem Jahr transplantierten Ärzte im Bochumer Knappschaftskrankenhaus Michael Pöppelmann eine neue Niere und verhalfen ihm damit zu einem neuen Leben. „Charlotte“, diesen Namen hat der 60-Jährige seiner neuen Niere gegeben. „Wir haben keinerlei Informationen über den Spender oder die Spenderin“, erzählt Ehefrau Birgit (54). „Aber weil es eine kleine Niere war, kam sie vielleicht von einer Frau. Daher der Name Charlotte“, verrät Michael Pöppelmann. Heiligabend 2018 wird Charlotte nun ein Jahr alt. Ein Geburtstag, der zwischenzeitlich mehrmals auf der Kippe stand . . .

Sein Nierenleiden begleitet den Nottulner schon sein ganzes Leben lang. „Mit 17 haben mir die Ärzte gesagt, dass ich an Markschwammnieren leide“, erinnert sich Michael Pöppelmann. Diese Erkrankung von Geburt an kann zunächst über viele Jahre ohne Symptome sein, doch weil die Niere zunehmend verkalkt und immer schlechter arbeitet, häufen sich Nierensteine und Nierenkoliken. „Die Ärzte haben mir anfangs gesagt, ich solle immer viel trinken. Daran habe ich mich dann auch gehalten“, schmunzelt der Nottulner. „Bei den Schützenfesten habe ich mir gesagt: Ich trinke mein Bier auf Rezept.“

Doch mit zunehmenden Alter kommen auch die gesundheitlichen Probleme. Immer öfter hat Michael Pöppelmann Nierensteine („richtig große Dinger“), immer öfter Nierenkoliken mit grausamen Schmerzen. Schließlich wurde der Nottulner 2008 zum Dialyse-Patienten. „Zum 50. Geburtstag habe ich meine erste Dialyse bekommen.“

Eine Dialyse ist Kopfsache“, erzählt der selbstständige Fahrlehrer. „Ich habe die Krankheit in mein Leben integriert.“ Dreimal in der Woche ist er nach Münster gefahren, um jeweils fünf Stunden am Dialysegerät zu verbringen. Seinen Beruf, den er so sehr liebt, hat er um diese Termine herum organisiert.

„Das große Problem war nicht die Dialyse“, verrät Birgit Pöppelmann. Als Dialyse-Patient durfte ihr Mann nur noch wenig trinken, einen Liter am Tag. Ein großes Handicap für den lebenslustigen Nottulner. „Ich konnte gar nicht mehr richtig am sozialen Leben teilnehmen“, erinnert er sich. „Wenn im Kegelclub gefeiert wurde, saß ich mit einem halben Glas Wasser den ganzen Abend dabei. Da ist man wirklich eine Stimmungsbremse.“

So lebenswichtig die Dialyse auch ist, sie ist auch sehr kräftezehrend. „Die ersten fünf Jahre hat er von seiner guten Kondition gezehrt“, erzählt Ehefrau Birgit. Doch dann kamen immer häufiger Schmerzen, die Belastbarkeit und die Kräfte ließen nach, immer häufiger gab es schwere Hustenanfälle.

Hoffnung verhieß eine neue Niere. Als der Nottulner Dialysepatient wurde, kam er gleichzeitig auf die Warteliste für ein Spenderorgan. „Damals hat man uns gesagt, wir müssten etwa sechs Jahre warten. Heute sind es etwa acht bis zehn Jahre.“

Das Ehepaar wartete aber nicht nur, sondern ließ auch die Möglichkeit einer Lebendspende prüfen. Ehefrau Birgit war bereit, ihrem Mann eine Niere zu geben. Und tatsächlich ergaben die Untersuchungen, dass ihre Niere zu ihrem Mann passt. „Das war für uns die große Rückversicherung, falls es mit einem fremden Organ nicht klappt“, erzählen beide. Dass sie die Lebendspende hinausgezögert haben, hat mir ihrer Tochter Marie-Claire zu tun. Die heutige 22-Jährige, die gerade in diesen Tagen ihre Fahrlehrerausbildung erfolgreich abgeschlossen hat und die väterliche Fahrschule fortführen wird, war damals noch nicht soweit. „Bei der Operation hätten wir beide sterben können. Und dieses Risiko wollten wir nicht eingehen, solange unsere Tochter nicht ohne uns zurechtkommt“, schildert Birgit Pöppelmann ihre Überlegungen.

Im Januar 2017, nach neun Jahren auf der Warteliste, kam dann endlich der lange ersehnte Anruf: „Wir haben ein geeignetes Organ für sie.“ Und dann musste Michael Pöppelmann absagen. Wegen einer schlimmen Erkältung kam die Operation nicht in Frage. „Das war vielleicht eine Enttäuschung!“

Weitere elf Monate vergehen. Es ist der 24. Dezember 2017, vormittags. Das Telefon klingelt. Birgit Pöppelmann hört eine ausländische Stimme, versteht nur „Bochum“ und reicht den Hörer ihrem Mann: „Hier für dich, da ist einer aus Bochum, der uns ein Auto für die Fahrschule verkaufen will“, erinnert sie sich noch ganz genau an die Situation. Doch kein Autoverkäufer ist in der Leitung, sondern ein ausländischer Arzt vom Knappschaftskrankenhaus. Die Nachricht: Es gibt eine geeignete Spenderniere, Michael Pöppelmann solle sofort nach Bochum kommen.

Schnell macht sich das Ehepaar auf den Weg. In Bochum kommt der Nottulner sofort in Quarantäne, muss noch einige Untersuchungen über sich ergehen lassen. Diesmal stoppt ihn keine Erkältung. Auch die Spenderniere wird nochmals geprüft. Dann die Entscheidung: Die Transplantation findet Heiligabend statt. Ärzte und Schwestern machen sich bereit. Die Operation gelingt. Gibt es ein schöneres Weihnachten?

Als am nächsten Morgen der Arzt fragt, wie die neue Niere heißen soll, wählt Michael Pöppelmann den Namen Charlotte.

Volle 14 Tage lang arbeitet Charlotte vorzüglich, dann gibt es Probleme. Der Körper versucht das fremde Organ abzustoßen, mehrmals. Die Ärzte kämpfen. „Ostern habe ich gedacht, ich werde wieder zum Dialysepatienten.“ Doch mit einer neuen Therapie bekommen die Ärzte am Uniklinikum Münster die Probleme in den Griff. Im Frühsommer steht ein erster Besuch auf dem Weinfest an, auch den Martinimarkt kann Michael Pöppelmann endlich wieder mitfeiern. In Maßen natürlich. Monat für Monat werden die Untersuchungswerte immer besser. „Im Prinzip geht es mir heute gut“, sagt der Nottulner wenige Tage vor Weihnachten.

Der große Druck ist weg. Endlich können wir wieder über den Tag hinaus planen“, beschreibt Ehefrau Birgit das Gefühl der Freude. Michael Pöppelmann verspürt große Dankbarkeit. Den Angehörigen des Spenders könne er leider nicht Danke sagen. Aber er hat sich vorgenommen, nun aktiv für die Organspende zu werben und die Betroffenen-Verbände zu unterstützen. Dass Menschen sich zunächst fürchten, Organe zu spenden, könne er verstehen. Doch wer sich mit dem Thema beschäftige, erkenne, wie wichtig die Organspende für viele Betroffene sei. „Wenn ich weiß, dass ich durch eine Organspende ein Leben retten kann, dann muss ich doch diese Chance geben. Eine bessere Tat als diese an meinem Lebensende kann ich nicht machen“, betont der 60-Jährige mit großem Ernst. Klar, dass bei Familie Pöppelmann alle einen ausgefüllten Organspenderausweis bei sich tragen.

Weihnachten 2018 – für die Familie ein ganz besonderes Fest. Charlotte wird ein Jahr alt. „Und wir haben unser altes Leben zurück“, dankt Birgit Pöppelmann.