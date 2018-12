Nottuln -

Im Dezember jährte sich der Tag, an dem die UNO vor 70 Jahren die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ verkündet hatte. Gegen Verstöße dieser Erklärung protestierte in der Vorweihnachtszeit eine Reihe von Liebfrauenschülern, indem sie – wie im Vorjahr – am „Amnesty Briefmarathon“ teilnahmen, berichtet die Schule in einer Pressemitteilung.