Hinter dem Namen „Rosewood & Rhythm“ verbirgt sich eine Gruppe hoch talentierter Mallet-Spielerinnen und Spieler aus der Klasse des Schlagzeugpädagogen Wolfgang Fuchs. Diese Formation hat in Nottuln längst eine große Fangemeinde. Daher verwunderte es nicht, dass am Sonntag beim Konzert des Ensembles der Saal in der Alten Amtmannei bis auf den letzten Platz besetzt war.

Viele Zuhörer kamen mit großen Erwartungen – was dann aber geboten wurde, übertraf diese bei weitem. Mag es dem musikbegeisterten Amateur schon schwer fallen, nur die eigenen zwei Hände rhythmisch zu koordinieren, so sah man hier oft zwei Schlägel in jeder Hand virtuos über die einzelnen Klangstäbe von Marimba, Vibrafon und Xylofon dahinwirbeln.

Stabspiel-Virtuosen von „Rosewood & Rhythm“ begeistern 1/3 Foto: Dieter Klein

Im Duett bedeutete das: Musik zu vier Händen mit acht Schlägeln . . . Da geriet das „normale“ Schlagzeug fast in den Hintergrund.

Mit frappierender Genauigkeit, rhythmisch wie metrisch exakt und verlässlich, gestalteten zwei Musikerinnen – Pia Büttner und Josefine Höppener – und vier Musiker – Jonah Eggenkemper, Simon Döring, Rene Henke und Florian Wilming – ein vielseitiges Programm. Da standen überzeugende Arrangements von Mozart- und Beethoven-Kompositionen (ja, man kann auf diesen Instrumenten sehr melodisch und harmonisch musizieren) neben Adaptionen bekannter Titel von beispielsweise John Lennon/Paul McCartney oder Scott Joplin und neben Originalwerken. Grandios vorgetragene Solowerke waren ebenso zu hören wie Duette, Trios, Quartette.

Hochsensibles kammermusikalisches Feeling war zu spüren, die große musikalische Begeisterung zu sehen und zu hören. Nicht verwunderlich, dass bei Paul Desmonds „Take five“ die Spannung im Saal (fast hörbar) knisterte. Da mischte sich dann auch der offensichtlich mit den Leistungen seiner Schützlinge zufriedene Pädagoge Wolfgang Fuchs unter die Gruppe. Bescheiden im Hintergrund, mit dem Besen am Schlagzeug.

Nach der Zugabe folgte ein beinahe nicht enden wollender Beifall, und von den Künstlern wie vom Publikum das Versprechen, im nächsten Jahr wiederzukommen.