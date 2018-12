Altüberlieferte Advents- und Weihnachtslieder klingen aus Kindermund immer noch besonders schön. In diesem Wissen füllten am Sonntagabend Hunderte von Besuchern die Nottulner Pfarrkirche St. Martinus, deren Inneres in einem magischen Dämmerlicht leuchtete. Und die Zuhörer wurden nicht enttäuscht. Engeln gleich („Vom Himmel hoch da komm ich her“) verzauberten die kleinen und großen Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchors St. Martinus unter der Leitung von Heiner Block mit Texten und Melodien der Vorfreude auf das große Fest der Geburt Jesu.

Weihnachtsliedersingen des Kinder- und Jugendchores St. Martinus 1/6 Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

Foto: Dieter Klein

„Schneeflöckchen, Weißröckchen“, zwitscherten die Minis mit hellen Stimmen. „I will follow him“ und „Cantate Domino“ sang der Jugendchor später. Und die Besucher dieses vorweihnachtlichen Liedersingens hörten gerne zu. Ganz besonders bei dem brillanten Solo der jungen Hannah Johann. Chorleiter Heiner Block war in seinem Element und führte seine Sängerinnen und Sänger mal ruhig, mal temperamentvoll überschäumend und jederzeit souverän durch das Liederprogramm.

Pfarrdechant Norbert Caßens las zwischen den Liedern heitere und besinnliche Texte. Vom Fuchs, der von einem Gänsebraten schwärmte, von der Elster, die mehr an Schmuck dachte. Zum Schmunzeln war die Geschichte, als der Esel dem Ochs an der Krippe einen heftigen Tritt verpasst hatte, weil der nur von „saufen und pennen“ geschwärmt hatte. Denn: „Das Wichtigste ist doch das Kind in der Krippe!“

Mit „Feliz Navidad“ und „In der Weihnachtsbäckerei“ hatte der Kinder- und Jugendchor zwei Stücke ausgesucht, die auch die Zuhörer gut mitsingen konnten. So stimmte dieser Liederabend perfekt auf die Feiertage ein.