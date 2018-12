Das bereits seit mehreren Jahren diskutierte touristische Hinweisschild an der Autobahn 43 ist aus Sicht der Nottulner Grünen notwendiger denn je. „Nun ist neben den anderen überragenden Sehenswürdigkeiten der Baumberge der Blaudruck, der in Nottuln in der ältesten Blaudruckerei Nordrhein-Westfalens praktiziert wird, zum immateriellen Kulturerbe erklärt worden. Doch von dem für Tourismus und Gewerbe so wichtigen Hinweisschild hören wir nach über einem Jahr nichts“, erklärt Grünen-Fraktionsvorsitzender Richard Dammann.

Die Nottulner Grünen haben daher beantragt, das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu nehmen. Beantragt wird ein Bericht der Gemeindeverwaltung zum aktuellen Verfahrensstand mit anschließender Aussprache darüber.

Einen ersten, rein Nottulner Anlauf für das touristische Hinweisschild gab es im Jahr 2015. Trotz finanzieller Unterstützung aus der Geschäftswelt für einen Gestaltungswettbewerb scheiterten die Bemühungen.

Im Jahr 2017 starteten die Grünen-Fraktionen aus Nottuln, Havixbeck und Billerbeck einen zweiten, gemeinsamen Versuch für ein touristisches Hinweisschild auf die Region. „Sämtliche Räte der Baumberge-Region haben dem zugestimmt. Ein Zeichen des Zusammenhalts der Baumberge“, betont Richard Dammann und hofft nun auf aktuelle Informationen zum Projekt.