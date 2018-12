Gitarrenmusik und fröhliche Stimmen schallen aus dem St.-Elisabeth-Stift. Coesfelder Gesundheits- und Krankenpflegeschüler sind zu Besuch und unterhalten die Bewohner des Nottulner Seniorenheims an diesem Nachmittag.

Traditionell engagieren sich die Kurse der Schule für Gesundheitsberufe im Rahmen der Ausbildung in sozialen Projekten. Der Oberkurs entschied sich schnell dazu, ein Projekt zu organisieren, von dem Bewohner einer Altenpflegeeinrichtung profitieren. Sandra Thoms, die Einrichtungsleiterin des St.-Elisabeth-Stifts, zeigte sich begeistert und unterstützte die Umsetzung ebenso wie der Soziale Dienst des Hauses.

Am frühen Nachmittag fingen die 22 Auszubildenden mit dem Backen von Waffeln an, was viele Bewohner in die Speiseräume der Stationen lockte. Zunächst wurden die Waffeln genossen, bevor es in den aktiven Teil des Angebots ging: Es wurde zusammen gesungen – begleitet von Ukulele und Gitarre – sowie Bingo, Mühle, Quiz und „Mensch, ärgere dich nicht“ gespielt. Außerdem bewegten sich die Bewohner und die jungen Leute im Sitzen unter dem Motto „Spiel, Spaß und Spannung“. Aber auch die Entspannung kam nicht zu kurz: Einige Auszubildende boten Hand-, Fuß- und Rückenmassagen an.

Für Bewohner mit Wahrnehmungseinschränkungen wurde ein spezielles Angebot der basalen Stimulation gestaltet, bei dem die Senioren ihre Sinne, vor allem das Riechen und Tasten, stärken konnten.

„Ein toller Nachmittag, der sowohl unseren Auszubildenden als auch den Bewohnern viel Freude gemacht hat“, zog Alina Schlegel als betreuende Lehrkraft am Ende zufrieden Bilanz.