Die Weihnachtskrippe in der St.-Martinus-Kirche wird immer wieder gerne von Familien mit jüngeren Kindern besucht. Ein Besuch der Kirche lohnt sich aber nicht nur deshalb. Am Sonntag (30. Dezember) lädt die Blasmusikvereinigung (BMV) Nottuln zu ihrem Weihnachtskonzert ein. Das große Orchester unter der Leitung von Wolfgang Hoerning und das BMV-Jugendorchester unter der Leitung von Nils Walter werden ab 17 Uhr die Zuhörer mit weihnachtlichen Melodien erfreuen.

Die Kirchengemeinde St. Martin weist zudem auf die feierliche Neujahrsmesse am Dienstag (1. Januar) um 16 Uhr in der Pfarrkirche hin. Diese Neujahrsmesse ist für alle Ortsteile gedacht. Musikalisch wird der Gottesdienst mitgestaltet von den Steverlerchen, InCantare und In­strumentalisten. Am Schluss des Gottesdienstes stehen alle Seelsorger und Seelsorgerinnen bereit, Einzelpersonen, Paaren, Familien und sonstigen Gemeinschaften den Neujahrssegen mit Handauflegung zu geben. Direkt anschließend findet der Neujahrsempfang im Pfarrheim Nottuln statt.