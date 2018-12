Wenn der Opa erzählt . . .

Kaum hat sich Michael Drees auf das dunkelblaue Sofa gesetzt, stürmen die Kinder auf ihn zu. Sie machen es sich neben ihm bequem: ob im Sitzsack, mit einem großen Teddybären im Arm oder auf dem Schoß von Drees. Jeder so, wie er am liebsten zuhören möchte. Denn wenn der Senior dienstags in der Kita St. Marien in Darup zu Besuch ist, wissen die Kinder: Jetzt beginnt die Erzählstunde.

„Vorlese-Opa“ nennt sich Michael Drees selbst. Dass dieser Name passt, ist unverkennbar. Heute sind es acht Kinder, die seinen Erzählungen zuhören möchten. Große Regale mit unzähligen Büchern machen Lust aufs Lesen und Lauschen. In der Mitte der Kuschelecke steht eine Schatzkiste mit weiteren Büchern, passend zur Jahreszeit. Und die ist in diesen Wochen natürlich gefüllt mit allerlei Weihnachtsgeschichten.

Mit viel Freude geht der Vorlese-Opa an seine ehrenamtliche Arbeit heran. „Die Kinder suchen die Lektüre aus. Hauptsache, sie haben Spaß dabei und bleiben bei Laune“, verrät Drees sein Geheimrezept, warum ihm die Mädchen und Jungen Woche für Woche bei den Geschichten lauschen. Auch wenn der Vorlese-Opa das Märchen von Dornröschen zweimal vortragen muss, macht ihm das nichts aus. Schließlich liest er nicht für sich selbst, sondern für die Kinder.

Seit sechs Jahren besucht Michael Drees wöchentlich die Kita. Seine Vorlesestunden haben sich schnell etabliert und sind zu einer festen Institution geworden. „Ich habe damals ein Interview mit der Band ‚Höhner‘ gesehen“, berichtet Drees. Der Frontmann der Band, Henning Krautmacher, erzählte darin, dass er sich selbst als Vorlese-Pate in Einrichtungen engagiert. „Und da dachte ich: Was der kann, das kann ich auch“, lacht Michael Drees. Das war 2012, nachdem er von seinem Beruf als Elektriker in den Ruhestand gewechselt war.

Er fragte bei der Kita in Darup an – und verbringt seitdem dienstags etwa eine Stunde dort. „Manchmal etwas länger, manchmal auch kürzer. Mittlerweile habe ich im Gefühl, wann bei den Kindern die Luft raus ist.“

Seine Vorlesestunden sind ein freiwilliges Angebot. Wer zuhören möchte, kuschelt sich einfach mit in die Ecke. „So sind es mal drei, mal fünf oder mal acht Kinder.“ Drees strahlt und lacht mit den Kleinen. Wenn ein Kind auf seinem Schoß sitzt, muss er zum Lesen etwas um die Ecke gucken. Kein Problem.

Michael Drees freut sich: „Es ist abwechslungsreich und ich bekomme ein Lächeln und viel Freude von den Kindern zurück.“ Als Vorlese-Opa ist er mittlerweile im ganzen Dorf bekannt. Denn auf der Straße wird er inzwischen von den Kindergartenkindern immer mal wieder „enttarnt“.

Und dann freut sich der rüstige Rentner. Denn er ist mit Herzblut bei der Sache und glücklich, den Kindern ein wenig Freude schenken zu dürfen.