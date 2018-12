Musiker und Instrumentenexperte

Musik bestimmt von jeher das Leben von Tomasz Kaczmarek. Der gebürtige Pole beherrscht mehrere Instrumente und spielt in verschiedenen Bands. Mit seiner Frau Renata tritt er gemeinsam unter dem Namen „Solar Band“ auf. Die beiden unterhalten ihr Publikum mit deutscher, polnischer und englischer Musik. Zudem spielt er in einer Jazzband bei Veranstaltungen mit Nottulns polnischer Partnerstadt Chodziez.

Angefangen hat die Karriere von Tomasz Kaczmarek schon sehr früh. „Meine ersten Auftritte hatte ich als kleines Kind mit einer selbst gebauten Gitarre aus einem Karton und einem Stock.“ Dazu habe er gesungen. „Musik war schon damals eine der wichtigsten Sachen für mich.“

Der Nottulner war in seiner alten Heimat auch richtig groß im Geschäft. „Erzähl von Deiner Platte“, sagt seine Frau. Mit der Band „Klincz“ war Kacz­marek, der damals Bassgitarre spielte, sehr erfolgreich. „Wir haben vor 10 000 Fans gespielt und große Hallen gefüllt“, sagt er. Vor dem Tourbus standen die weiblichen Fans Schlange. Seine Frau Renata war allerdings nicht dabei, sie hat ihn erst später, allerdings auch über die Musik, kennengelernt.

„Gorączka“, zu deutsch Fieber, hieß der Titel der ersten Langspielplatte. Kaczmarek besitzt noch ein Exemplar dieser Platte. Auf dem Bandfoto ist er kaum zu erkennen. Er ist der Mann mit der üppigen Lockenpracht. „Ich hatte früher schwarze Haare wie ein Italiener“, schmunzelt der Musiker, der heute zu seinem Grau steht. Er trug seine Haare damals lang und glatt. „Wir waren für das Plattencover zu einem Friseur nach Warschau gefahren, der sich auf Bands wie unsere spezialisiert hatte. Er war der Ansicht, dass die ,Nummer drei‘ – damit meinte er mich – Locken tragen muss.“ Widerspruch war nicht erlaubt, und so kam es zu dem neuen Aussehen.

Der Musikrichtung „New Romantik“ hatte sich die Gruppe verschrieben. „Wir hatten sehr viel Spaß zusammen.“ Nach ein paar Jahren löste sich die Band auf. „Mit den meisten bin ich immer noch regelmäßig in Kontakt, und wenn wir nach Polen fahren, treffe ich mich mit meinen Musikerfreunden. Wir schwelgen dann in alten Erinnerungen und können viel über die gemeinsame Zeit lachen.“

Manchmal hätten sie darüber nachgedacht, noch einmal gemeinsam aufzutreten, aber der Sänger Krzysztof Kuba Janicki ist verschollen. „Einige sagen, er lebt in England, andere berichten, er sei nach Amerika ausgewandert. Wir haben ihn bisher nicht ausfindig machen können.“ Somit bleibt „Klincz“ Geschichte, aber Musik weiter Lebensinhalt des nun in Nottuln lebenden Musikers.

In die Baumbergegemeinde hat es ihn zufällig verschlagen. „Wir waren auf der Suche nach einem renovierungsbedürftigen Haus, das wir in Eigenleistung herrichten wollten. Hier haben wir es gefunden und sind bis heute sehr glücklich.“ Neben der Musik hat Kacz­marek noch eine weiteres berufliches Standbein gefunden: Er repariert Holzblasinstrumente. Von weit her kommen Kunden und lassen ihr Saxofon, ihre Klarinette oder ihre Querflöte bei ihm reparieren. „Ein Instrument zu reparieren, das erfordert Genauigkeit wie bei einem Uhrmacher“, erklärt Kacz­marek. Außerdem habe jedes Instrument eine Seele, die erhalten bleiben müsse. Deshalb sei diese Arbeit keine Routine, sondern erfordere viele Fähigkeiten.

Der Nottulner ist froh, dass ihm viele Kunden so sehr vertrauen. „Früher bin ich mit der Musik gereist, heute kommt sie zu mir nach Hause.“