Der letzte Vorhang des Jahres ist bei „Kunst & Kultur Nottuln“ noch nicht gefallen, da laufen schon die Planungen für das nächste Konzert auf Hochtouren. Heute Abend (Silvester) zeigt Erwin Grosche vor bereits ausverkauftem Haus seinen „Warmduscherreport Volume 3“ im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums. Auf derselben Bühne wird am 18. Januar (Freitag) um 20 Uhr die Jazzsängerin Lyambiko mit ihrer Band erwartet.

In den vergangenen Jahren sicherte sich die Künstlerin den „Echo Jazz“ in der Kategorie „Sängerin des Jahres national“. Zum aktuellen Album „Love Letters“ inspirierten Deutschlands erfolgreichste Jazzsängerin wiedergefundene Liebesbriefe aus der Familie. Das Ergebnis ist eine Mischung aus eigenen Songs mit Klassikern wie „Close your eyes“, „Stardust“ oder „Someday my prince will come“, die vor dem Hintergrund der Liebesbriefe eine ganz neue Geschichte erzählen.

Mit großem Feingefühl werden die Jazzklassiker und neue Lieder von „Lyambiko & Band“ zu einem stimmigen Ganzen verwoben, das ganz ohne kalkulierte Vintage-Patina authentisch die altmodischste und doch zugleich aktuellste aller Empfindungen auf zwei verschiedenen Zeitebenen beschreibt.