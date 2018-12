Angela Fabian ist der 10 000. Fahrgast

Nach Angaben des Bürgerbusvereins Baumberge ergänzen derzeit 14 Bürgerbusvereine im Münsterland mit ihrem Angebot das ÖPNV-Netz der Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) in den Bereichen, in denen ein regulärer Fahrbetrieb durch die RVM nicht wirtschaftlich wäre, aber doch ein Bedarf an Mobilität besteht. Dieser Fahrdienst sei in den beiden Baumberge-Kommunen Nottuln und Havixbeck nur leistbar durch die ehrenamtliche Tätigkeit der Fahrer und Fahrerinnen, durch die finanzielle Unterstützung der Gemeinden Nottuln und Havixbeck, des Landes NRW sowie durch die Einnahmen aus der Vermarktung von Werbeflächen auf dem Fahrzeug, durch Spenden der Geldinstitute und der heimischen Wirtschaft und nicht zuletzt auch durch die Unterstützung der RVM. Wer Fragen zum Bürgerbusverein oder zum Fahrplan hat oder wer an einer Mitarbeit als Fahrer interessiert ist, findet Kontaktdaten und weitere Informationen auf der Homepage des Vereins.