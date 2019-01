Gut zu tun hatten die Einsatzkräfte der Polizei zum Jahreswechsel. Dabei habe sich der erhöhte Kräfteansatz als angemessen gezeigt, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Coesfeld. In der Zeit von Silvester um 18 Uhr bis Neujahr um 6 Uhr fuhren die Streifenwagen zu insgesamt 66 Einsätzen heraus. Die Anlässe dafür waren überwiegend Ruhestörungen, Streitigkeiten oder Sachbeschädigungen durch Randale.

In Nottuln musste die Polizei neunmal eingreifen. Unter den Einsätzen waren ein Wohnhausbrand und eine Ingewahrsamnahme nach Widerstand, beide Male in Appelhülsen. In Havixbeck rückten die Beamten zu drei Einsätzen aus, darunter eine Trunkenheitsfahrt mit anschließender Ingewahrsamnahme.

Weitere Einsätze gab es in Ascheberg (zwei), darunter der Brand einer Hecke und zweier Mülltonnen, und in Dülmen (17), darunter waren eine Trunkenheitsfahrt bei Verkehrsunfall, ein Gaststätteneinbruch und ein Brand durch Böllerwurf in ein leerstehendes Geschäft. Dreimal eingreifen musste die Polizei in Senden, unter den Einsätzen war auch ein Heckenbrand am Schlossfeld.

In Lüdinghausen zählte die Polizei sieben Einsätze, darunter zwei Trunkenheitsfahrten, in Olfen vier, darunter ein Wohnhausbrand und eine Ingewahrsamnahme. Ebenfalls eingreifen musste die Polizei in Coesfeld (zwölf), in Rosendahl (viermal), in Billerbeck (dreimal) und zweimal in Nordkirchen.