Mit Herz und Verstand

Der Verein „Kunst und Kultur“ bewies auch an diesem Silvesterabend ein feines Gespür für hochkarätige Kleinkunst: Erwin Grosche, Kabarettist aus dem ostwestfälischen Paderborn, war mit seinem Programm „Warmduscherreport Volume drei“ nach Nottuln gekommen.

Und der Mann in seinem kleinkarierten Anzug beweist schon nach wenigen Minuten auf der Bühne des Forums, dass er Herz und Verstand hat. So strahlt er: „Ich war schon einmal bei ihnen. Vor fünf Jahren. Hat sich denn inzwischen hier was getan? Ach ja, die Umgehungsstraße fällt mir ein. Aber wieso ist die umstritten? Die kann man doch umgehen!“

Erwin Grosche verzichtet auf ausgeleierte Politikerschelte. Menschen wie er selbst und die längst vor Erheiterung glucksenden Gäste im restlos ausverkauften Forum stehen im Zentrum seiner absurd klingenden Wortspielereien. Glanzstücke aus dem Alltag. „Sicher fragen Sie sich, was ist die Hölle? - Die Hölle, das ist ein Freibad ohne Toiletten! Ein sattes Kleinkind füttern. Einem Freund beim Umzug helfen, der als Hobby Waschmaschinen sammelt. Senioren auf E-Bikes!“

Er beantwortet Fragen, die niemand gestellt hat. Zum Beispiel über den „Abstand“. „Steht doch vor jedem Bankschalter: Abstand halten. Wieso eigentlich. Ich dachte, Geld stinkt nicht.“ Lächelt: „Allem Abstand wohnt doch ein Zauber inne. Sehen sie sich nur Frauen beim Einparken an. Oder meine 30-jährige glückliche Ehe. Ich sehe meine Frau bewusst nur zweimal die Woche. Mit Einschränkung. Morgens lese ich Zeitung. Und abends ist es zu dunkel.“

Ein Klavier muss nicht groß sein, um großes Kabarett damit zu machen. Foto: Dieter Klein

Auch rät er Männern, die sich nicht mehr gefragt vorkommen: „Fahren Sie einfach mal zu schnell. Die Polizei winkt Sie raus und verlangt Ihre Papiere. Dann sagen Sie dem Beamten nur: ‚Noch so‘n Spruch Kieferbruch.‘ Sie werden merken: Sofort werden Sie ganz anders wahrgenommen.“

Erwin Grosche nimmt sich des Kleinen an. Macht es groß. So wie seinen Kinderflügel, seine Mundharmonika mit den beiden winzigen Fahrradklingeln drauf. Er singt. Mehr schlecht als recht. Und doch klatschen die Menschen begeistert. Sie sind glücklich darüber, an diesem Silvesterabend eine liebenswerte Unterhaltung zu haben. Von einem Mann mit Herz und Verstand.