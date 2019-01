Der Verein „Blues in Nottuln“ fackelt nicht lange: Gleich am ersten Donnerstag des neuen Jahres (3. Januar) beginnt er mit der nächsten Blues-Session. Eröffnet wird diese von der neuen international besetzten Hausband, als Special Guest ist „Guntram Leuchtkäfer“ mit von der Partie. Die Truppe verspricht „Blues mit deutschen Texten frisch aus dem Pott“. Der Eintritt ist wie immer frei, Einlass ist ab 19.30 Uhr.

„Guntram Leuchtkäfer“ thematisiert die ganze Bandbreite der Blues-Motive: die harte Maloche („Nachtschicht-Blues“), durchzechte Nächte („Montagmorgen-Blues“), die unerfüllte Liebe oder die chronisch leere Kasse eines Musikers („Ich bin wieder inne Miesen“) – alles in Ruhrpottsprache mit dem Bezug zur Herkunft der Band: dem Kohlenpott.

Musikalisch schlägt die „Guntram Leuchtkäfer Blues Band“ die Brücke vom elek­trischen City-Blues im Stile der 50er-Jahre zu modernen Spielarten des Blues, die Rock-, Funk- und Jazzelemente vereinen.

Gegründet wurde die Band 1980 und firmierte von 1990 bis 2010 unter dem Label „GL Blues Band“. In diese Zeit fielen die größten Erfolge der Band, in der man deutschlandweit gern gesehener Gast in den Clubs und auf Festivals war. Nach Hunderten von Auftritten und der berüchtigten Ochsentour gab die Band 2010 auf.

Nun erfolgt der Neustart in der klassischen Trio-Besetzung: Jochen Bauer (Mitgründer der Band, Gitarre und Gesang), Ernst Kammann (Bass) und Stefan Schreiner (Drums). Das Konzept der Band, sich thematisch auf das Ruhrgebiet zu setzen, gepaart mit dem swingenden Gitarrenstil und der Rhythmusgruppe gehe auf, sagt die Band. „Guntram Leuchtkäfer“ sei dabei, sich seinen Platz in der Bluesszene zurückzuerobern.

Bei der Session am Donnerstag kann man sich davon überzeugen.