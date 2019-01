Rund um den Jahreswechsel haben Polizisten mehrere Alkohol- und Drogenfahrten gestoppt, Strafverfahren wurden eingeleitet. Das teilt die Kreispolizeibehörde Coesfeld mit.

Auf der Bundesstraße 235 in Senden fiel einer Streifenwagenbesatzung am Neujahrsmorgen gegen 3 Uhr ein 41-jähriger Nottulner durch seine Fahrweise auf. Hinter dem Wagen des Nottulners hatte sich eine Fahrzeugschlange gebildet. Ein Atemalkoholtest erhärtete den Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Auf der Wache Lüdinghausen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein hatte er nicht dabei. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Das neue Jahr war gerade 17 Minuten alt, als sich ein 56-jähriger Wuppertaler an der Münsterstraße in Havixbeck hinters Steuer seines Wagen setzte und losfuhr. Polizisten stoppten ihn. Der Atem des Mannes roch deutlich nach Alkohol. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Auf der Wache Coesfeld wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zu seinem eigenen Schutz wurde der stark alkoholisierte Mann ins Gewahrsam nach Dülmen gebracht, um dort auszunüchtern.

Eine 26-jährige Dülmenerin war am frühen Neujahrsmorgen um 4.25 Uhr auf der Coesfelder Straße in Dülmen ungebremst auf einen geparkten Wagen aufgefahren. Sie hatte sich zuvor nach ihrem auf dem Rücksitz sitzenden Sohn (4) umgesehen. Nach einem Atemalkoholtest wurde der Mutter eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Beim Ausparken an der Scholbrocker Heide in Lüdinghausen hat ein 26-Jähriger aus Bad Arolsen am Neujahrsmorgen um 2 Uhr einen geparkten Wagen gerammt. Der Mann wurde mit zur Wache Lüdinghausen genommen: Blutprobe, Führerschein sichergestellt, Strafanzeige.

Bereits am Sonntag (30. Dezember) um 21.36 Uhr wurde die Drogenfahrt eines 22-jährigen Lüdinghausers in Lüdinghausen gestoppt. Polizisten kontrollierten den Mann auf einem Tankstellengelände an der Seppenrader Straße. Er machte einen nervösen Eindruck. Einem Drogenurintest stimmte er zu. Dieser bestätigte, dass der Mann unter Einfluss von Marihuana stand. Außerdem hatte er weitere Betäubungsmittel dabei. Auf der Wache Lüdinghausen wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Drogenbesitzes und ein Bußgeldverfahren wegen der Drogenfahrt. Dafür sind laut Bußgeldkatalog 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei vorgesehen.