„Wie schön leuchtet der Morgenstern“

Am Sonntag (6. Januar) lädt die Chorgemeinschaft Schapdetten um 18 Uhr in die St.-Bonifatius-Kirche und am Tag zuvor (Samstag, 5. Januar) um 19.30 Uhr in die Kirche St. Johann Baptist in Altenberge zu ihrem traditionellen nachweihnachtlichen Konzert ein. Es wird das erste öffentliche Auftreten unter dem neuen Chorleiter Christoph Stutzinger sein.

Das Programm ist auf das Hochfest Erscheinung des Herrn abgestimmt. Im Zen­trum stehen Kompositionen von Antonio Vivaldi. Zu Beginn erklingt das Allegro aus dessen Concerto g-moll für Streicher und Basso continuo (RV 156). Dann singt der Chor mit den Solistinnen und Solisten Vivaldis Magnificat (RV 610). Christoph Stutzinger und Dietmar Thönnes musizieren anschließend Corellis Concerto grosso für zwei Blockflöten, Streicher und Basso continuo, op. 6,8. Den Abschluss bildet Vivaldis Dixit Dominus (RV 807), das erst vor einigen Jahren wieder aufgefunden wurde. Als Gesangssolistinnen und -solisten wirken mit: Lea Maria Koch, Katrin Reimann, Julia Spies, Maik Schmiedeler und Benedikt Brenk.

Im Dixit Dominus vertont Vivaldi den Psalm 110, ein Lied zur Thronbesteigung des Königs aus dem Alten Testament. Darin wird die militärisch machtvolle Seite des Königtums in brutalen Bildern ausgemalt. Israels Sehnsucht nach Schutz und Überleben in einer feindlichen Umgebung hat den Psalmdichter zu solchen Bildern greifen lassen, heißt es in der Ankündigung zu dem Konzert.

In der frühen Kirche hat man den Psalm auf den „Herrn“ Jesus Christus gedeutet, umgedeutet. Er erscheint nicht, um die Feinde militärisch zu besiegen, sondern um die Kleinen aufzurichten und den Gott zu den Menschen zu bringen, dem die Armen besonders am Herzen liegen. Diesen Gott besingt die schwangere Maria im Magnificat, das ganz aus dem Geist des Alten Testaments heraus gestaltet ist.

Das begeht die Kirche am Festtag Erscheinung des Herrn: dass der von Gott als Sohn erwählte nicht im Kreis der Mächtigen auftritt und Karriere macht, sondern fast unbemerkt bei den Bettelarmen zur Welt kommt und nur von Fremden bemerkt wird. In seinem Kommen unterbricht Gott die Machtpolitik der Großen und Gewaltigen. Und sie reagieren sofort wieder mit Gewalt, wie es die Geschichte vom Kindermord in Bethlehem erzählt.

Gott kommt ganz anders zur Welt: Vor Weihnachten besingt das Maria; zu Weihnachten wird es den Hirten und den fremden Weisen offenbar. Diese Botschaft will das Programm des Konzerts zum Ausdruck bringen. Sie wird noch dadurch unterstrichen, dass der Chor nach barocker Tradition drei bekannte Choräle (unter anderem „Wie schön leuchtet der Morgenstern“) in das Magnificat einfügt.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, eine Spende wird erbeten.