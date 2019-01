Neue Form kam super an

Die Pfarrgemeinde St. Martin hat auch in diesem Jahr wieder ihre Statistik vorgelegt:Danach ging die Zahl der Gemeindemitglieder von 12 158 im Jahr 2017 auf nunmehr 12 027 zurück, mit genau einhundert Taufen ist deren Zahl identisch geblieben. Während es bei den Erstkommunionkindern kaum Veränderungen gab, 99 Mädchen und Jungen sind es im abgelaufenen Jahr gewesen, 111 waren es in 2017, ist die Zahl der Firmungen gestiegen, und zwar von 107 auf 112. Abgenommen hat hingegen die Zahl der kirchlichen Trauungen, sie sank von 27 auf 20, Silberhochzeiten gab es fünf (in 2017 waren es vier), Goldhochzeiten sieben (neun) und Diamantene Hochzeiten genau wie im Vorjahr eine. 133 Gemeindemitglieder sind im vergangenen Jahr verstorben, im Jahr davor waren es 104. Insgesamt 58 Menschen sind aus der Kirche ausgetreten (54), Konversionen wurden zwei gezählt (1) und Wiederaufnahmen ebenfalls zwei (2). Die Zahl der Kirchenbesucher blieb mit 751 unverändert.