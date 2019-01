Verkehr ist dreimal Thema

Die Umgehungsstraße ist in Betrieb und die Ortsdurchfahrt (fast) saniert. Jetzt bedürfe es „für die zukünftige planvolle Verbesserung des vorhandenen innerörtlichen Durchgangsverkehrs weitergehender Maßnahmen.“ Das schreiben die Anwohner der Stein-, Bodelschwingh- und Kettelerstraße in einem Antrag, der am Dienstag (8. Januar, 19 Uhr in der Ascheberg­schen Kurie) im Gemeinderat auf der Tagesordnung steht.

Vorrangiges Ziel, so die Anlieger, müsse es sein, den Durchgangsverkehr aus den Wohngebieten herauszuhalten und den Verkehr auf den Hauptverkehrsstraßen zu bündeln. Steinstraße und Bodelschwinghstraße seien in „steigender Frequenz mit Durchgangsverkehr belastet“. Das habe das Ingenieurbüro SHP 2011 in seinem Integrierten Verkehrskonzept festgestellt.

Die Anlieger fordern deshalb, auf der Grundlage einer aktuellen Verkehrszählung und einer Neubewertung der Leistungsfähigkeit der Hauptverkehrsstraßen die Vorschläge aus dem Integrierten Verkehrskonzept zu erproben. In einem ersten Schritt sollte die Variante getestet werden, bei der die Bodelschwingh­straße von der Steinstraße „abgehängt“ wird.

Die Gemeindeverwaltung schlägt vor, den Antrag zuständigkeitshalber zur Vorberatung in den Gemeindeentwicklungsausschuss und zur endgültigen Beratung in den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen.

Und noch ein zweiter Tagesordnungspunkt der Ratssitzung betrifft das Thema Verkehr – in diesem Fall speziell den öffentlichen Personennahverkehr: Als Stellungnahme der Gemeinde zum Entwurf des weiterentwickelten Nahverkehrsplans des Kreises hat die Verwaltung alle vorliegenden Vorschläge aufgearbeitet und angemeldet. Dazu gehören zusätzliche Fahrten der Regionalbuslinien R62 (Coesfeld – Nottuln) und R63 (Nottuln – Münster), außerdem der Taxibuslinie T65 (Nottuln – Dülmen). Bei Letzterer soll auch geprüft werden, ob die Umstellung auf eine reguläre Linie möglich ist, wünscht sich die Gemeinde. Geprüft werden sollen auch Möglichkeiten zur Verbesserung der Haltestellensituation am Rhodeplatz (Dynamische Fahrgastinformation, Aufmerksamkeitsfelder für Sehbehinderte).

Zum Thema „Verlängerung der Linie S60 morgens und nachmittags bis nach Darup“ hat die Verwaltung eine zweijährige Testphase vorgeschlagen. Außerdem sind zusätzliche Direktfahrten des S60 auch am Freitagnachmittag und in den Ferien angemeldet worden. Ergänzend zu diesen Wünschen soll der Gemeinderat am Dienstag noch über die von der CDU beantragte Ausweitung der S60-Fahrten an allen Werktagen und am Samstag abstimmen.

Und noch ein drittes Mal ist der Verkehr Thema in der Ratssitzung: Eingebracht wird ein Bürgerantrag zur Aufbringung von Fahrrad-Piktogrammen auf den Fahrbahnen an verschiedenen Stellen im Ort, wo es keine gut ausgebauten und damit nutzungspflichtigen Radwege gibt.

Weitere Themen im Rat sind die Einbringung des Etatentwurfes; ein Antrag der Anlieger der Steinstraße zur Bekämpfung der Rattenplage; ein Antrag der Grünen für ein touristisches Hinweisschild; ein Bürgerantrag zum Rhodepark (Studentische Arbeit zur Weiterentwicklung); ein Bürgerantrag zur Coubertinstraße (Bäume kurzfristig fällen, Workshop zur Neugestaltung).