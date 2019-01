In Nottuln sagen Paare gerne Ja

In Nottuln zu heiraten ist offensichtlich beliebt. Nicht nur die Einheimischen geben sich hier gerne das Ja-Wort. Auch von außerhalb kommen die Brautpaare, um sich in den Baumbergen trauen zu lassen. Standesbeamtin Maria Barth hat im abgelaufenen Jahr insgesamt 55 Trauungen von auswärtigen Paaren in der Statistik festgehalten. „Von München bis Hamburg reichen die Wohnorte.“ Beliebter Trauungsort für die Auswärtigen ist das Hotel Steverburg, das auf seiner Homepage mit dieser Möglichkeit wirbt.

Das Internet ist ein Weg, um Nottuln als passenden Ort für die Hochzeit zu entdecken. „Viele Paare kommen aber auch aufgrund von Mund-zu-Mund-Propaganda“, weiß Maria Barth. Und so spreche sich das im Oktober gestartete neue Angebot, im Longinusturm heiraten zu können, ebenfalls langsam herum.

Insgesamt sind im vergangenen Jahr 131 Eheschließungen beurkundet worden, in Nottuln heirateten 63 Paare, bei denen beide Partner aus Nottuln kamen, acht Paare, bei denen ein Partner aus Nottuln kam, und 55 auswärtige Paare. Außerdem gab es fünf sogenannte Umwandlungseheschließungen, bei denen Paare geheiratet haben, die vorher schon in einer Lebenspartnerschaft miteinander verbunden waren. Hinzu kommt die Nachbeurkundung einer Ehe, die in den USA geschlossen worden war. 23 Nottulner Paare heirateten auswärts.

In den Jahren 2014 und 2015 war Nottuln bei den Trauungen nur knapp über die Hundertermarke gekommen, in den beiden folgenden Jahren ging es dann aber mit 114 und 129 Eheschließungen „aufwärts“.

Gestiegen ist auch die Zahl der Sterbefälle: 135 Nottulner sind im vergangenen Jahr in ihrem Heimatort verstorben, 81 auswärts. Insgesamt 216 verstorbene Nottulner, das ist ein Höchststand. Hinzu kamen 131 auswärtige Bürger, die in Nottuln verstarben.

Im Vergleich zum Vorjahr rückläufig war die Zahl der Geburten. 204 sind es 2018 gewesen (darunter vier nachbeurkundete Geburten von Nottulnern, die im Ausland geboren sind), 213 waren es in 2017. Im Langzeitvergleich allerdings sind 204 Geburten viel. In den Jahren 2007 bis 2016 waren die Zahlen immer niedriger – zum Teil deutlich.

Apropos Geburten: Wie in jedem Jahr hat das Standesamt auch die beliebtesten Vornamen für die neuen Erdenbürger statistisch festgehalten. Bei den Mädchen waren Spitzenreiter die Namen Emma und Johanna, die von den Eltern in jeweils drei Fällen gewählt wurden. Je zweimal nannten die Eltern ihre Mädchen Clara, Ella, Janna, Lia/Liah, Sophia oder Zoe/Zoey.

Bei den Jungen war der Name Paul der beliebteste, er wurde insgesamt vier Mal ausgesucht. Je dreimal wurde der Name Jannik/Yannick für den Neugeborenen gewählt, und je zweimal entschieden sich die Eltern für Benedikt, Ben, Henry, Joris, Liam, Leon oder Leo.