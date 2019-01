So viel „hohen“ Besuch wie am Samstagmorgen hat die St.-Martinus-Kirche selten. 82 gekrönte Häupter waren zum Aussendungsgottesdienst der Sternsinger versammelt und brachten Kaplan Marco Klein in Verlegenheit. „So viele Könige, da dachte ich, du guckst in den Schrank, ob du was Passendes findest“, schmunzelte er. In seinem goldenen Chormantel fügte er sich gut in die königliche Runde ein. Doch trotz der feierlichen Gewänder wurden die Hilfsbedürftigen nicht vergessen, schließlich sammeln die Sternsinger immer für Kinder aus aller Welt, in diesem Jahr für Peru.

Das begeisterte Engagement für arme Kinder fand großes Lob beim Kaplan. Doch betonte er, dass sie auch in Nottuln Gutes täten. „Ihr werdet heute Zeichen setzten. Zeichen für das Wirken Gottes in dieser Welt“, erklärte er die Wichtigkeit an den Haustüren.

Mit Kreide und Spendendose ausgestattet machten sich die kleinen Könige auf den Weg. In 22 Gruppen aufgeteilt brachten sie den Nottulnern den Segen für das neue Jahr. Die Bürgermeisterin erwartete sie im Rathaus. „Da kann in diesem Jahr nichts mehr schief gehen“, freute Manuela Mahnke sich über den Segenswunsch an der Tür und dankte es den vier Königen mit einer Spende.

Ein Problem, genug Kinder für die Sternsinger zu finden, gab es in diesem Jahr nicht. Dank Werbung an den Nottulner Schulen gab es viele Neuzugänge, aber auch die alten Hasen waren wieder mit dabei. Am längsten war es diesmal die zwölfjährige Eva Ahlers, die schon seit zehn Jahren als König in Nottuln den Segen verteilt.

Da sich in diesem Jahr so viele Kinder an der Sternsingeraktion beteiligt haben, konnten fast alle Bezirke besucht werden. „Nur ein paar einzelne Straßen sind nicht eingeteilt worden. Aber wir haben geguckt, dass wir die Gebiete, die in den letzten Jahren nicht dran waren, jetzt abgedeckt werden“, erklärte Franziska Mertens. Gemeinsam mit Anna und Miriam Ansmann organisiert sie seit Jahren die Sternsinger-Aktion. Wer trotz allem auf einen Besuch der Sternsinger verzichten musste, aber für die Aktion spenden möchte, kann das im Pfarrbüro tun. Aufkleber mit dem Sternsingersegen liegen für Interessierte in der Pfarrkirche aus.