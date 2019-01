Eine begeisternde Hilfsaktion zieht Kreise

„Das ist ein einfacher Weg, Gutes zu tun“, sagt Anni Bäumer von der Pfarrcaritas in Schapdetten. Und sie weiß inzwischen: Viele gehen diesen Weg mit. Bei der weltweiten Deckel-Aktion für die Polio-Impfung sind in Schapdetten seit Anfang Oktober, als die Aktion hier startete, nicht weniger als 74 Kilo an Plastikdeckeln zusammengekommen.

Ein Kilo entspricht ungefähr 500 Deckeln, sodass die Schapdettener auf rund 37 000 Deckel gekommen sind. Der Erlös aus einem Kilo finanziert eine Impfung gegen Polio. Und weil die „Bill & Melinda Gates Foundation“ das Ergebnis verdreifacht, sind es sogar über 220 Impfungen, die auf diese Weise möglich werden.

„Ein tolles Ergebnis – und das in so kurzer Zeit“, freut sich Anni Bäumer über die Sammelfreudigkeit der Schapdettener. „Das Projekt ist hier mit Begeisterung aufgenommen worden und wird mit großer Motivation unterstützt.“

Deshalb werde auch weiter gesammelt, betont Anni Bäumer. Im Dettener Dorfladen, im St.-Bonifatius-Kindergarten und in „Doro‘s Lädchen“ stehen Sammelbehälter, in die Plastikdrehverschlüsse von Flaschen, Milchpackungen oder Tetrapacks geworfen werden können. Anni Bäumer bringt das gesammelte Material von Zeit zu Zeit nach Hohenholte, wo Norbert Richter die Aktion koordiniert.

Über ihn ist Anni Bäumer auf das Projekt aufmerksam geworden. Jetzt hat sie ihrerseits ihr Wissen und ihre Begeisterung weitergegeben. Mit Erfolg: Im Kreis der Pfarrcaritas St. Martin hat sie davon berichtet – und die anderen angesteckt. In Darup, Appelhülsen und Nottuln wird beziehungsweise soll die Aktion jetzt auch tatkräftig unterstützt werden.

Maria Dörndorfer setzt sich in Appelhülsen dafür ein. Sie hat eine Sammelstelle im dortigen Pfarrbüro eingerichtet, außerdem nimmt sie bei sich zu Hause die Deckel entgegen. Und das Ganze nimmt an Fahrt auf. „Ich habe schon ein paar Vereine und Bekannte angesprochen“, erzählt die Appelhülsenerin. Die Grundschule und weitere Gruppen und Einzelpersonen werden folgen. Erstaunt sei sie gewesen, wie viele Appelhülsener das Projekt bereits kannten. „Viele hier sammeln schon seit langer Zeit ihre Deckel dafür.“

In Nottuln sind die Organisatorinnen der Pfarrcaritas mit den Vorbereitungen auf einem guten Weg, sodass auch hier die Aktion demnächst aktiv unterstützt wird. In Darup sollen ebenfalls Sammelstellen eingerichtet werden. Ein Organisationsteam kümmert sich gerade darum, gute Plätze für die Aufstellung der Sammelbehälter zu finden.

Norbert Richter, der die Aktion von Hohenholte aus in der Region bekannt gemacht hat und bei dem die Fäden zusammenlaufen, freut sich über jede der rund 70 Ansprechstellen, die er inzwischen vernetzt hat, die er mit Flyern, Plakaten, Sammeleimern und seinem Wissen unterstützt. Diese Personen, Schulen, Gruppen engagieren sich nicht nur in den Baumbergen, sondern auch etwa in Ahlen oder Warendorf.

„Zusammen haben wir in unserem ersten Jahr über 5 Tonnen gesammelt“, hat Richter nachgehalten. Das entspricht 33 Bigpacks, die der Hohenholter auf dem Hof Wilhelmer zwischenlagern darf, ehe sie dann zur Wiederverwertung abgeholt werden. „Die Aktion breitet sich im Schneeballsystem aus“, erzählt er. „Und das Erstaunliche: Es steigt keiner aus.“ Und so hat Richter für das nächste Sammeljahr ein neues Ziel: „Vielleicht schaffen wir 10 Tonnen.“