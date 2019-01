„Einem der Könige ist ein Zacken aus der Krone gebrochen“, schmunzelte Pfarrdechant Norbert Caßens. Jedoch lag das daran, dass ein Nottulner Kindergartenkind ihn einfach zu lieb gehabt hatte. Es hatte die kleine Königsfigur aus Holz kurzerhand zum Mittagsschlaf mit ins Bett genommen.

Diese und noch so manch andere Geschichte könnten die 20 kleinen Könige ihrem Erschaffer, dem Bonner Diakon und Holzbildhauer Ralf Knoblauch erzählen, wenn sie nun nach ihrer Reise durch die Baumberge wieder zu ihm zurückkehren.

Über einen Monat lang waren je fünf der Könige in Nottuln, Billerbeck, Havixbeck und im Stift Tilbeck unterwegs, wurden eingeladen von Familien, Gruppen, ja gar von der Polizei oder auch Arztpraxen. Sie waren auf Partys und in Restaurants und Gaststätten zu Besuch. Und natürlich auch in den jeweiligen Kirchen und bereicherten so die Advents- und Weihnachtszeit.

Denn mit dem Projekt „Königswege“ erinnerten die beteiligen Kirchengemeinden daran, dass jeder Mensch Würde besitzt. Mit all seinen Ecken und Kanten, Rissen und Verletzungen.

Am Sonntag, dem Dreikönigstag, wurden die 20 Figuren von Menschen aus den drei Kirchengemeinden und aus dem Stift Tilbeck gemeinsam mit einem kleinen Wortgottesdienst am Longinusturm verabschiedet. Die Könige lassen jedoch nicht nur im Gedächtnis der Gastgeber viele Erinnerungen zurück. Am Sonntag gab es für jeden Teilnehmer zum Abschied einen kleinen „Denkzettel“ des Künstlers Ralf Knoblauch: „Aufstehen, Krone richten, weitergehen“ steht darauf.