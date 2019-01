Schlüsselübergabe an die Bogensportler

„Das ist ein Riesending, was wir da stemmen.“ Damit meinte Ulrich Kontny, Vorsitzender des Sportvereins Fortuna Schapdetten, die neue Bogensportanlage. Anlässlich des Neujahrsempfangs, zu dem der Sportverein am Sonntag seine Mitglieder und Gäste ins Vereinsheim eingeladen hatte, dankte der Fortunen-Chef nicht nur den Sponsoren und der Gemeinde, sondern auch den engagierten Mitgliedern. Und sein Vize, Uwe Mende, hatte noch eine Überraschung parat: Er übergab offiziell den Schlüssel zur neuen Bogensportanlage an Abteilungsleiter und Trainer Peter Rüschhoff-Nadermann.

„Eine Zukunft von Fortuna ist der Bogensport“, betonte Mende bei der Schlüsselübergabe. Und der Bogensport-Chef schmunzelte: „Der Schlüssel bekommt einen Ehrenplatz am Schlüsselbund.“ Indes: Bis der Platz wirklich genutzt werden kann, dauert es noch. „Wenn das Wetter mitspielt, kann Ende März die Freiluftsaison eröffnet werden“, hofft Rüschhoff-Nadermann auf warmes Wetter. Ein Jahr ist von der Baugenehmigung bis zur Schlüsselübergabe vergangen. Dank der Hauptsponsoren (Firma Mall, Tiefbau Laumann, Sparkasse Westmünsterland und Volksbank Nottuln) konnte das Projekt gestemmt werden. Aber auch der Gemeinde Nottuln, beim Empfang vertreten durch Bürgermeisterin Manuela Mahnke, galt der Dank des Vorsitzenden.

Großen Erfolg verbuchten im vergangenen Jahr die Schapdettener Fußballer, wie Ulrich Kontny resümierte. Der Aufstieg in die Kreisliga A gelang. „Das war eine Saison, die wir so noch nie gehabt haben“, freute er sich.

Gut aufgestellt, dank Reinhard Nitsche, sei auch die Breitensportabteilung der Fortuna. Unter anderem begeistern Yoga, Kinderturnen, Tischtennis, Rückenschule oder gar Indiaca. Der Zulauf sei groß. Auch das Fortuna-TV im Dorfladen werde von Nitsche gepflegt und als Infoquelle von den Bürgern gern genutzt.

Die Integrationsförderung wird von Martina Lengers aktiv betrieben, und die Umbauarbeiten am Vereinsheim wurden erfolgreich abgeschlossen. Theke, Arbeitsplatte und auch Kühlschrank sind erneuert, sodass auf dem Neujahrsempfang die Gäste ohne Probleme versorgt werden konnten.