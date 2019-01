Eine gelungene Premiere

„Es ist ein Ros entsprungen.“ Vielstimmig tönte es durch die St.-Bonifatius-Kirche in Schapdetten, und eine feierliche Stimmung breitete sich aus. Die Chorgemeinschaft hatte am Sonntag zu ihrem traditionellen weihnachtlichen Chorkonzert eingeladen, bei dem die Sängerinnen und Sänger nicht nur ihr großes Repertoire präsentierten, sondern auch das Publikum zum Mitsingen des einen oder anderen bekannten Liedes aufforderten.

„Wie schön leuchtet der Morgenstern“ war der Titel des Konzerts. Ein Stern fand am Sonntagabend jedoch besondere Beachtung, nämlich der des neuen Chorleiters Christoph Stutzinger. Er ist der Nachfolger der langjährigen Chorleiterin Irmhild Weiper, die in diesem Jahr entspannt im Publikum saß. Mit dem Konzert mit Stücken von Vivaldi und Corelli gab er seinen öffentlichen Einstand in Schapdetten.

Beginnend mit Vivaldis Concerto g-moll, folgte das Magnificat. Hier kamen dann auch Solisten zum Einsatz. Petra Schäfers und Katrin Reimann waren die Sopranistinnen, die unter anderem „Et exultavit“ und „Quia fecit“ klar erklingen ließen. Aber auch die kraftvolle Altstimme von Barbara Werbick begeisterte.

Dass Christoph Stutzinger nicht nur ein exzellenter und engagierter Chorleiter ist, sondern auch die Blockflöte beherrscht, bewies er im Zusammenspiel mit Dr. Dietmar Thönnes. Gemeinsam mit Streicher und Basso Continuo spielten sie das Concerto g-moll op. 6/8 von Arcangelo Corelli. Die Flöten kamen in der Kirche wunderbar zur Geltung, und so mancher im Publikum schloss genussvoll die Augen und lauschte den Tönen, die mal kraftvoll, mal sanft durch das Kirchenschiff „flogen“. Wie berührt die Zuhörer waren, zeigte sich, nachdem der letzte Ton verklungen war: Es war mehrere Augenblicke lang mucksmäuschenstill.

Mit dem anschließenden „Dixit Dominus“ in D-Dur von Antonio Vivaldi ließen die Sängerinnen und Sänger gemeinsam mit den Instrumentalisten an Violine, Viola und Violoncello sowie Cembalo und Orgel ihr Können leuchten und zeigten, was sie mit ihrem neuen Chorleiter erarbeitet hatten – und das war absolut hörenswert und hatte sich den großen Applaus zum Abschluss des Konzertes auch wirklich verdient.